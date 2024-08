Sumská oblast se nachází na severu Ukrajiny při hranicích s Ruskem a právě z ní ukrajinská armáda provedla 6. srpna překvapivý vpád do ruské Kurské oblasti. „Navštívil jsem pohraničí Sumské oblasti a jednal s hlavním velitelem Syrským a náčelníkem oblastní vojenské správy," napsal Zelenskyj v příspěvku, který doprovodil videem, na němž je vidět, jak se zdraví s oběma činiteli a poté spolu jednají v jakési místnosti.

„Hlavní velitel informoval o operační situaci ve všech aktivních bojových zónách, zvláště se zaměřil na nejtěžší frontová místa. Konkrétně (hovořil) o přijatých krocích k posílení obrany ve směru na Toreck a Pokrovsk," uvedl ukrajinský prezident bez dalších podrobností k tomuto úseku frontové linie. Na Pokrovsk a Toreck směřuje podle dostupných informací hlavní nápor nynější ruské ofenzívy v Doněcké oblasti, který neustává ani po vpádu ukrajinských vojáků do Kurské oblasti. Rusové u Pokrovsku a Torecku hlásí v poslední době postup.

Dobytí dalši vsi u Pokrovsku hlásí i Rusové

Také dneska ruské ministerstvo obrany oznámilo dobytí další vsi, tentokrát obce Mežove u Pokrovsku. Ukrajinské úřady už dříve nařídily povinnou evakuaci dětí a jejich příbuzných z Pokrovsku a jeho okolí kvůli blížícím se Rusům. Server RBK-Ukrajina napsal, že v nedalekém městě Myrnohrad zůstává téměř 500 dětí, které úřady hledají, aby je evakuovaly. Zástupkyně šéfa městské správy Myrnohradu Tetjana Sytnyková uvedla, že někteří lidé se zdráhají odejít a doufají, že boje přečkají ve sklepích.

Arťuch podle Zelenského uvedl, že poté, co ukrajinská armáda vtrhla 6. srpna do Kurské oblasti, zesláblo z tohoto regionu ostřelování Sumské oblasti z hlavňových zbraní, což přineslo pokles zraněných nebo zabitých civilistů. Zelenskyj před několika dny uvedl, že cílem vpádu ukrajinských vojsk do Kurské oblasti je vytvořit tam nárazníkovou zónu, aby ruské síly nemohly přes hranici útočit na Ukrajinu. Jinak ale Kyjev cíle vpádu do Kurské oblasti neprozrazuje.

Ukrajina se brání rozsáhlé ruské vojenské agresi už třetím rokem. Po měsících plíživého postupu ruských invazních vojsk na východě Ukrajiny Kyjev podnikl před více než dvěma týdny vpád do Kurské oblasti, kde podle ukrajinských činitelů obsadil přes 1200 kilometrů čtverečních ruského území, konkrétně okolo devadesáti obcí a ukrajinští vojáci pronikli do hloubky přibližně tří desítek kilometrů.