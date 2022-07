Oleh Pylypenko, předseda Ševčenkovské sjednocené územní obce na jihu Ukrajiny, uvedl, že byl 10. března zajat ruskými výsadkáři poblíž Chersonu, když rozvážel pomoc potřebným. Šestatřicetiletý muž BBC sdělil podezření, že se stal záměrným terčem útoku poté, co ukrajinským silám sdělil polohu ruského dělostřelectva. „Myslím, že téměř od samého začátku války začali lovit speciálně mě. Plánovali léčku, protože mě chtěli dostat živého,“ řekl.

Následně byl převezen na letiště, kde ho údajně tři dny mučili ruští výsadkáři. „Mého řidiče se ani nedotkli,“ uvedl Pylypenko. „Vyslýchali pouze mě. Používali fyzické násilí, elektrický proud a při venkovních mrazech mě polévali studenou vodou. Měl jsem omrzliny na nohou, poškozená žebra a vnitřní orgány,“ popsal drsný výslech. Otec tří dětí dodal, že ho výsadkáři také bili obuškem a kopali do něj, dokud neomdlel. „Třetí den toho všeho jsem byl tak zmlácený, že jsem nebyl schopen pohybu. A nepřežil bych bez svého řidiče, který mi celou dobu pomáhal,“ sdělil.

Zdroj: Youtube

Ukrajinský politik dále uvedl, že se později stal předmětem sporu mezi výsadkáři, kteří ho chtěli popravit za napomáhání ukrajinským silám zaměřovat jejich pozice, a vojenskou policií, jež chtěla, aby využil svého postavení a pomohl organizovat výměnu zajatců. Vojenští policisté nakonec boj vyhráli a po uspořádání jedenácti výměn zajatců byl Pylypenko 10. června propuštěn.

Dmytro Vasyljev, bývalý předseda místní rady v okupovaném jižním městě Nova Kachovka, zase řekl BBC, že byl v březnu zatčen ruskými zmocněnci ze samozvané Doněcké lidové republiky. Byl údajně zadržován 46 dní, během nichž ho opakovaně vyslýchali muži v kuklách, kteří na něj vyvíjeli nátlak, aby spolupracoval s okupačními silami. „Asi šestkrát jsem byl předvolán k výslechu,“ informoval čtyřiapadesátiletý muž. „Chtěli vědět, zda mám vazby na ukrajinské bezpečnostní složky nebo armádu. Pak mi nakonec jen navrhli, abych s nimi spolupracoval,“ dodal.

Také uvedl, že ve vazební věznici v bývalé policejní stanici v Nove Kachovce bylo bití ze strany dozorců běžnou součástí života vězňů. „Naštěstí jsem nebyl bit. Jiní lidé ale ano. Slyšel jsem to každý den,“ svěřil se. Politik také vypověděl, že ve většině případů nebyl pro násilí žádný důvod. „Dělali to jen tak,“ řekl.

Poslední den zadržení mu podle jeho slov vězeňští úředníci prozradili, že jsou důstojníky ruské vnitřní bezpečnostní služby FSB. A že se na jejich zatčení podílela ruská bezpečnostní služba, podobně tvrdili i další Ukrajinci unesení ruskými silami. OSN přitom potvrdila BBC, že mnoho případů, kdy se příslušníci FSB podíleli na zadržování, mučení a špatném zacházení s ukrajinskými civilisty, opravdu zdokumentovala.

Oleh Pylypenko i Dmytro Vasiljev zůstávají na svobodě. Pylypenko nadále pracuje v první linii konfliktu a dodává potřebné prostředky lidem. Desítky jiných ukrajinských úředníků jsou však stále ve vazbě.

Mluvčí Úřadu vysokého komisaře OSN pro lidská práva, jehož monitorovací mise na Ukrajině únosy dokumentuje, informoval, že od zahájení invaze ruské síly zadržely nejméně 65 místních politiků. Dodal, že pozorovatelé Organizace spojených národů „zdokumentovali také případy mučení a špatného zacházení s civilisty, kteří byli vystaveni nucenému zajetí“, které se odehrávalo v bývalých zadržovacích stanovištích kontrolovaných buď ruskými ozbrojenými silami nebo přidruženými ozbrojenými skupinami.

Případy mají podle OSN zahrnovat věrohodná obvinění z bití, škrcení, mučení elektrickým proudem, sexuálního násilí, polohového mučení, vyhrožování popravou střelnými zbraněmi či fyzickým násilím na příbuzných a neposkytování žádné nebo nedostatečné stravy.

Dozens of civilians reported acts of rape and gang-rape since the beginning of the war in Ukraine.