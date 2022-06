Generální tajemník NATO Stoltenberg: Válka na Ukrajině může trvat roky

ČTK

Válka Ruska na Ukrajině může trvat roky. Řekl to v rozhovoru s německým listem Bild am Sonntag generální tajemník Severoatlantické aliance (NATO) Jens Stoltenberg. Proto by se podle něj nemělo polevit v podpoře Ukrajiny.

Kliknutím zvětšíte Kliknutím zvětšíte

Generální tajemník NATO Jens Stoltenberg | Foto: ČTK

Pokračují intenzivní boje na Donbase, Rusko má střeleckou převahu

Prezident Zelenskyj poděkoval Česku za pomoc

NATO poskytne Ukrajině další zbraně i dlouhodobou pomoc

Na Ukrajině padl první český dobrovolník