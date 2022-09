„Chápu, že situace je velmi těžká. Ale dovolte mi připomenout, že v době pandemie covidu-19, a ta je stále s námi, kdy se zvýšily ceny, byla postižena i Ukrajina. Ceny se zvyšují i na Ukrajině. Ale kromě toho jsou zabíjeni naši lidé,“ uvedla Zelenská.

Školy, věznice. Rusové na Ukrajině vyslýchají civilisty na 21 místech, tvrdí USA

„Takže když začnete počítat drobné na svém bankovním účtu nebo v kapse, my uděláme totéž a spočítáme naše oběti,“ dodala.

Komentáře Zelenské navazují na slova končícího britského premiéra Borise Johnsona, který minulý měsíc při návštěvě Kyjeva naznačil, že domácnosti v celé Evropě budou muset vydržet krizi životních nákladů a „držet kurz“ s Ukrajinou, aby čelila ruské agresi. Evropské země obvinily Rusko, které je významným světovým dodavatelem energií, že v reakci na sankce používá plyn jako zbraň a omezuje jeho dodávky.

Tváře války na Ukrajině

Zelenská řekla, že pro lidi mimo Ukrajinu je těžké pochopit dopad války na její obyvatele, ale je důležité sdílet lidské příběhy o tom, jakou daň si konflikt vybírá. Dodala, že mnoho rodičů by dojal příběh ukrajinského chlapce, který byl v březnu natočen při přechodu polských hranic v záplavě slz.

„Myslím, že otcové a matky při sledování tohoto videa nemohli nepropuknout v pláč. Vždy se vžiji do jejich situace a myslím, že každý člověk na světě by měl cítit totéž,“ řekla Zelenská. „Proto musíme tyto příběhy vyprávět, ukazovat je, protože jsou to tváře války. Ne počet svržených bomb, ne množství vynaložených peněz, ale lidské příběhy - a takových příběhů je kolem tisíce,“ dodala.

Misi do elektrárny v Záporoží komplikuje ostřelování. Odstavili jeden reaktor

První dáma, která je od roku 2003 manželkou ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského, hovořila v Kyjevě s Laurou Kuenssbergovou z BBC. Zelenská uvedla, že svého manžela sice vídá jen zřídka, ale mluví spolu každý den.

Zelenská, která pochází ze stejného města jako její manžel a zná ho od univerzity, uvedla, že ji „uráží“ lidé, kteří říkají, že je překvapil jeho přerod z televizního herce na válečného vůdce. „Je to muž, kterého jsem vždycky znala. Nic jiného by neudělal,“ řekla.

Na otázku, zda doufá, že přijede do Spojeného království poté, co bylo vybráno jako hostitel soutěže Eurovize, protože Ukrajina, která letos soutěž vyhrála, byla považována za příliš nebezpečnou, Zelenská odpověděla, že by „ráda jela“. Dodala však, že je to „hořký pocit“, když se musí smířit s tím, že vítězové nebudou hostiteli příštího ročníku.