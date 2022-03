V ukrajinském přístavním městě Mariupol obleženém ruskými jednotkami zůstává v nelidských podmínkách sto tisíc obyvatel. V nočním projevu to řekl ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj . Snahy civilisty zachránit prostřednictvím humanitárních koridorů podle něho maří ruské „ostřelování nebo záměrný teror“.

K jednáním s ruskou stranou Zelenskyj uvedl, že se konají prakticky každý den. „Je to velmi náročné, někdy konfrontační,“ přiblížil. „Ale krok za krokem se postupujeme vpřed,“ dodal.

Online reportáž

Generální prokurátor Ukrajiny zahájil první oficiální vyšetřování případu znásilnění ukrajinské ženy ruským vojákem, k němuž mělo údajně dojít v okrese Brovary. „Různé zvěsti jsme slyšeli už dříve. Jedná se ale o první případ, kdy byla potvrzena oficiální stížnost přeživší ženy,“ informovala na twitteru ukrajinská poslankyně Inna Sovsunová.

Zdroj: Deník

Vyslání mírových sil NATO na Ukrajinu by vedlo k přímé konfrontaci mezi Ruskem a Severoatlantickou aliancí, prohlásil ruský ministr zahraničí Sergej Lavrov. Obvinil také Spojené státy z údajného maření „obtížných“ rozhovorů mezi Ruskem a Ukrajinou.

Firmy z Evropské unie zasažené protiruskými sankcemi budou mít nárok na státní pomoc až 400 tisíc eur (9,8 milionu Kč). V tiskové zprávě to oznámila Evropská komise (EK). Za tímto účelem uvolnila pravidla poskytování státní pomoci, která by to jinak neumožňovala.

Polsko rozhodlo o výrazném snížení počtu diplomatických pracovníků na ruském velvyslanectví ve Varšavě. Zemi opustí celkem 45 lidí s různými diplomatickými statusy, oznámil dnes podle agentury PAP mluvčí ministerstva zahraničí Lukasz Jasina. Vyhoštění Rusové podle něj musí odjet do pěti dnů, jeden už do 48 hodin.

Hovory o příměří drhnou. Vyslání mírových sil povede k válce s NATO, míní Lavrov

Vláda Petra Fialy (ODS) bude odpoledne jednat o prodloužení nouzového stavu o tři měsíce. Kabinet zatím 4. března vyhlásil nouzový stav na 30 dnů. Opoziční hnutí ANO prodloužení nouzového stavu blokovat ve Sněmovně podle dřívějších vyjádření nechce, SPD návrh naopak nepodpoří.

Bělorusko vyzvalo některé ukrajinské diplomaty, aby opustili zemi. Rozhodlo také o uzavření ukrajinského generálního konzulátu v Brestu, informuje běloruská státní agentura BelTA. Dvanáct ukrajinských diplomatů musí opustit zemi do 72 hodin. Už v úterý běloruská tajná služba obvinila osm ukrajinských diplomatů ze špionáže.

Na Ukrajině dnes pokračovala snaha o evakuaci civilistů skrze devět humanitárních koridorů, na kterých se dohodly ukrajinské úřady a ruská armáda. Z obléhaných měst se podařilo dostat 4554 lidí, podstatně méně než v úterý, kdy jich bylo přes osm tisíc.

Spojené státy oficiálně uznaly činy Rusů na Ukrajině jako válečný zločin, uvedl americký ministr zahraničí Anthony Blinken.

Situace v Rusku

Rusko už za plyn určený pro Evropu nebude brát eura ani dolary, platby se chystá požadovat v rublech. Oznámil to prezident Vladimir Putin. Opatření se podle něj týká zemí, které Rusko nepovažuje za přátelské a které proti Rusku zavádějí tvrdé ekonomické sankce. Státní plynárenský gigant Gazprom dostal nařízeno, aby tímto způsobem upravil dodavatelské smlouvy.

Dodávat plyn Moskva hodlá i nadále podle plánu, změny se dotknou pouze měny pro účely zúčtování plateb, upřesnil prezident. Zdůraznil, že zmrazení ruských aktiv na Západě v odvetě za invazi na Ukrajinu zničilo vzájemnou důvěru.

Přežili útok na divadlo v Mariupolu. Jejich svědectví jsou plná smutku a hrůz

Švýcarský potravinářský gigant Nestlé výrazně omezí své obchodní aktivity v Rusku, zastaví tam například prodej značek KitKat a Nesquik. Informovala o tom agentura Reuters. Firma také uvedla, že v Rusku se teď soustředí na dodávky důležitých potravin, jako je dětská výživa.

Ruský prezident Putin se plánuje zúčastnit letošního summitu zemí G20, který bude na konci roku hostit Indonésie, oznámila ruská velvyslankyně v Jakartě Ljudmila Vorobjovová. Některé členské země v poslední době volají po vyloučení Ruska kvůli jeho invazi na Ukrajinu, uvedla agentura Reuters s odvoláním na své zdroje.

Podle zákona, který ve středu schválil ruský parlament, získají vojáci bojující na Ukrajině stejné výhody jako veteráni z předchozích válek, včetně daňových úlev, mediálních slev a přednostního přístupu k léčbě, uvádí agentura AP.