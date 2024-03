Civilisté, kteří sbírají mrtvá těla na frontové linii na východě Ukrajiny, popsali, jak vypadá jejich práce. Je jedno, jakou uniformu před smrtí vojáci oblékali, každý mrtvý má podle nich svá práva. Na místo činu se s nimi vydali dva reportéři deníku New York Times, Tyler Hicks a Marc Santora.

Sběrači těl na Ukrajině neřeší, jakou uniformu vojáci před smrtí nosili. Každý mrtvý má podle nich svá práva, říkají.

Sbírají mrtvoly a přitom mohou sami umřít. Dobrovolníci musí doufat, že v momentě, kdy se sklánějí nad vojáky bez známek života, je nespatří ruské dělostřelectvo a bezpilotní letouny. Jinak by sami mohli být dalšími mrtvými v pořadí. Právě proto pracují nejradši za špatného počasí, třeba za mlhy a deště, protože tehdy ruské drony nelétají.

Oleksij Jukov, jehož práci financují dary soukromníků, sbírá těla z polí a poničených vesnic na východě Ukrajiny už deset let. Jen u vesnice Kliščiivka u Bachmutu jich se svým týmem shromáždil kolem tří stovek, přičemž se většinou jednalo o Rusy. V březnu minulého roku byl velitelem skupiny Černý Tulipán. Nyní se stal vedoucím skupiny dobrovolníků, kteří si říkají Platsdarm.

Na sběrače čeká řada nástrah. Krasnopilla, kde před více než rokem členové skupiny Černý Tulipán hledali mrtvoly, byla stejně jako většina okupovaných oblastí poseta drobnými výbušninami, které vojáci shazují z raket. Člověk si tak musel dávat pozor, kam šlape. Miny se mohly zachytit i v korunách stromů. Dobrovolníci z Platsdarmu se bojí dělostřelectva, které je může spatřit při práci.



Vysoké ztráty na obou stranách

Mrtví ruští vojáci se nacházejí vedle zničených tanků, na polích či na rozstřílených obrněných vozidlech. Na každých pět nebo šest těl ukrajinských vojáků najde skupina Platsdarm téměř 80 ruských těl.

Počet obětí na straně Ruska je podle Jukova šokující. Někdy našel i čtyři nebo pět těl naházených na sebe v zákopech. Odhady počtu mrtvých jsou na obou stranách sporné. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj uvedl, že od začátku války zahynulo 31 tisíc Ukrajinců, přičemž u Rusů měly ztráty čítat až 500 tisíc lidí, z toho 180 tisíc vojáků. Američtí představitelé však odhadli, že bylo zabito 70 tisíc Ukrajinců a až 120 tisíc jich bylo zraněno.

V Rusku se zase média snaží ohromující ztráty skrýt. Podle odhadů se počet mrtvých a zraněných pohybuje mezi 300 a 350 tisíci, zabito má být více než 100 tisíc vojáků. „Myslím, že to lidé chápou, ale bojí se pravdy. My vidíme obrovské ztráty na ruské straně,“ citoval deník New York Times Jukova. Kvůli zastavení americké vojenské podpory a ztenčujícím se zásobám munice se ale poměr začíná v posledních měsících měnit.

Každý má svá práva

Těla civilistů po jejich sesbírání Jukov převeze do místní márnice, vojáky zase předá ukrajinské armádě, se kterou spolupracuje. Ostatky Rusů může armáda vyměnit za těla ukrajinských vojáků. To je přitom podle listu Guardian vysoce tajný proces. K výměnám dochází na rusko-ukrajinské hranici nebo na frontě pod dohledem armádních orgánů obou zemí.

Vojenský nadšenec Jukov je svému poslání naprosto oddaný. Nezajímá se o to, jakou uniformu mrtvý za života nosil. „Je pro mě důležité, abych je všechny přivedl domů, protože jsme lidé a nesmíme zapomínat jimi zůstat,“ řekl Jukov. Dodal, že je třeba mít na paměti, že i mrtví mají svá práva.

Buď my, nebo oni

Pro vojáky na frontě je smrt každodenním chlebem. „Když vidíte tolik mrtvých, zvláště když vám před očima umírají blízcí přátelé, zlomí vás to. Když narazím na mrtvého ruského vojáka, napadá mě jen, že to znamená, že už nebude moct nikoho zabít,“ přiznal seržant Pavlo Zinenko.

Jeho pocity potvrzuje i voják ze 128. jednotky Vitalij Šoludko. Když ruská raketa narazila do budovy nedaleko jeho domu v Dněpru, vzal zbraň do ruky a šel bojovat. Nyní spí v zákopech, které přetékají mrtvými těly ruských vojáků. „Nebyl čas na rozjímání. Člověk si nemohl dovolit myslet na to, že někdo umírá nebo že ho to mrzí. Buď jste to vy, nebo oni,“ vypověděl.

Útoky neustávají

Válka na Ukrajině už trvá déle než dva roky. Na obou stranách jsou vysoké ztráty, konec je však stále v nedohlednu. Před několika dny čelilo hlavní město Ukrajiny Kyjev mohutnému raketovému útoku, který zranil nejméně třináct lidí. Šlo o první větší nálet na metropoli za více než měsíc. Zelenskyj označil útok za teror a vyzval západní spojence k dodání dalších systémů protivzdušné obrany.