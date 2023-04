Ukrajina byla kvůli rozsáhlému úniku amerických vojenských dokumentů z posledních týdnů nucena změnit své válečné plány. Uvedla to stanice CNN s odvoláním na zdroj v administrativě ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského. Zástupce ukrajinské prezidentské kanceláře podle agentury Reuters informace CNN zpochybnil. Uniklé dokumenty mimo jiné ukazují na to, že USA špehovaly i samotného Zelenského.

Ukrajinští vojáci v zákopech v Donbasu. Ilustrační snímek | Foto: ČTK/ABACA/AA/ABACA

Utajované dokumenty převážně o vojenských operacích na Ukrajině se objevily minulý týden na sociálních sítích. Podle Kyjeva obsahují smyšlené údaje a podle vojenských analytiků mohly být upraveny pro dezinformační účely. Některé části dokumentů se ale podle odborníků zdají být autentické.

Americké ministerstvo obrany v neděli oznámilo, že posuzuje dopad, který by mohl mít únik tajných amerických vojenských dokumentů na bezpečnost Spojených států a na spojence a partnery USA.

Internetem se šíři tajné plány americké pomoci Ukrajině. Pentagon únik vyšetřuje

Z informací CNN není jasné, čeho konkrétně se týkaly válečné plány, které Ukrajina musela pozměnit.

Poradce Zelenského kanceláře Mychajlo Podoljak agentuře Reuters řekl, že strategické plány Ukrajiny zůstávají stejné, ale taktické se mohou měnit vždy. „Existují strategické úkoly - ty jsou neměnné. Ale operační a taktické scénáře se neustále upřesňují na základě vyhodnocení situace na bojišti, zaopatření zdrojů, zpravodajských informací o zdrojích nepřítele a tak dále,“ řekl Podoljak.

„V tuto chvíli není možné plány přehodnocovat, protože se na nich teprve pracuje,“ dodal.

Uniklé dokumenty podle CNN odhalují klíčové slabiny Ukrajiny spojené s výzbrojí a protivzdušnou obranou, ale také velikost a připravenost praporů v kritické fázi války, kdy se ukrajinské síly připravují na zahájení protiofenzívy proti Rusům. Únik rovněž nastal v době, kdy USA a Ukrajina navázaly důvěrnější vztahy ohledně sdílení zpravodajských informací, připomíná CNN.

Ukrajina se sdílení obávala

Ukrajinští představitelé na začátku války váhali se sdílením svých bojových plánů se Spojenými státy, protože se obávali úniku informací. Měli také obavy, že sdílení informací by mohlo poukázat na jejich slabiny a odradit Američany od další pomoci, a proto je pečlivě střežili.

Výměna zpravodajských informací mezi Kyjevem a Washingtonem se loni na podzim značně uvolnila a obě země úzce spolupracovaly na variantách ukrajinské ofenzivy.

Ofenziva slábne. Útočný potenciál Ruska se výrazně snížil, tvrdí analytici

Odhalení utajovaných dokumentů Pentagonu poskytly vzácný pohled na to, jak USA špehují spojence i nepřátele. Některé z dokumentů, které jsou podle amerických představitelů autentické, odhalují rozsah amerického odposlouchávání klíčových spojenců - kromě Ukrajiny též Izraele či Jižní Koreje.

Jiné dokumenty odhalují míru, do jaké se Spojeným státům podařilo proniknout do struktur ruského ministerstva obrany a Wagnerovy společnosti.

Dokumenty mimo jiné odhalují, že Spojené státy špehovaly i ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského. To samo o sobě není překvapivé, uvedl zdroj blízký Zelenskému, ukrajinští představitelé jsou však z úniku hluboce rozladěni.

V jednom z dokumentů, který se opírá o zjištění ze zachycené komunikace, se uvádí, že Zelenskyj koncem února „navrhl udeřit na místa rozmístění ruských jednotek v ruské Rostovské oblasti“ pomocí bezpilotních letounů, jelikož Ukrajina nedisponuje střelami schopnými zasáhnout takto vzdálené cíle.

Boje o Bachmut: Rusové dobyli centrum města, potvrdili američtí analytici

To by podle CNN mohlo vysvětlovat, proč USA dosud váhají s poskytnutím střel delšího doletu Kyjevu. Americké zpravodajské služby se v dokumentu obávají, že Čína by mohla využít údery na cíle v Rusku „jako příležitost k tomu, aby NATO označila za agresora a mohla zvýšit svou pomoc Rusku“.

Odhady počtu obětí

Dokumenty také poskytují přehled o počtu obětí, což jsou čísla, která je z podstaty obtížné přesně odhadnout a která se USA zdráhají zveřejňovat. Ztráty ruských sil podle amerických služeb činí k letošnímu únoru 189 500 až 223 tisíc vojáků, z toho až 43 tisíc vojáků v boji padlo. Na straně Ukrajiny jsou ztráty 124 500 až 131 tisíc vojáků, z toho až 17 500 padlých.

Dokumenty také ukazují na to, že Američanům se podařilo odhalit ruskou strategii boje proti západním tankům, které Ukrajina již začala dostávat od svých spojenců. Plán „předpokládá vytvoření tří palebných zón podle dostřelu - dlouhého, středního a krátkého - přičemž každá zóna by byla pokryta specifickou výzbrojí a typy jednotek,“ uvádí se ve zprávě zpravodajských služeb.