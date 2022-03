Jen za první tři dny války přišlo do Lvova více než 31 tisíc uprchlíků. Někteří z nich ve městě jen přenocovali a pokračovali dále, do města ale neustále přicházejí noví. Podle náčelníka Lvovské vojenské správy Maksyma Kozyckého je oblast připravena přijmout 37 tisíc uprchlíků, tato kapacita může být ale navýšena až na sto tisíc.

„Lidé přijíždějí vlastními auty, vlaky, jakkoli. Najdou se tací, kteří přicházejí ve větších skupinách. Ubytováváme je v sanatoriích, hotelech, některým poskytují azyl samotní obyvatelé Lvova," popsal Kozyckyj pro agenturu Unian.

Nutno podotknout, že s přibývajícími zprávami o možnosti ruské invaze na Ukrajinu, ceny bytů ve Lvově prudce narostly. Když k ní ale skutečně došlo, situace se dramaticky změnila. V současnosti se tak ceny nájmů vrátily na předchozí úroveň a mnozí obyvatele Lvova jsou dokonce ochotni uprchlíky ubytovat zcela zdarma.

Vřelé přijetí překvapilo i Anatolije a Tatianu, kteří do města přijeli v sobotu z Charkova. A spolu s nimi i jejich rodiče, dvě kočky a papoušek. „Bydlí tu naši známí. Když to všechno začalo, zavolali a nabídli nám pomoc. Bylo to velmi dojemné," vzpomíná Tatiana, která jen stěží zadržuje slzy. „Ujali se nás i s našimi zvířaty, dali nám najíst. A druhý den nám našli vlastní byt. Úplně cizí lidé nás ubytovali zdarma," pokračuje dojatá žena.

EXKLUZIVNĚ: Uprchlíky Slovensko zvládá. Hlavní proud ale teprve přijde

Ona ani Anatolij ještě nevědí, jak dlouho budou muset žít ve Lvově, vrátit se ale nechtějí - domov se podle nich změnil v učiněné peklo. „Ráno 24. února nás probudily výbuchy a kvílení sirén, bylo to velmi děsivé. Otci okamžitě vyskočil krevní tlak. Nevěděli jsme, co máme dělat, byli jsme zmatení a vyděšení. Brzy jsme si ale uvědomili, že musíme utéct," svěřuje se agentuře Unian.

Manželé se chtějí přestěhovat do Polska, kde mají rodinu. Dostat se tam je však v posledních dnech takřka nemožné. Na hranicích se tvoří několikakilometrové kolony a lidé tráví na vlakovém nádraží i několik nocí. To vše v naději, že nakonec nasednou do vlaku.

Vzhledem k všeobecnému chaosu není nijak překvapivé, když se občas ztratí některé z dětí, upozorňuje agentura Unian. Nedávno se na sociálních sítích objevila zpráva zoufalé ženy, která nemohla najít svou třináctiletou dceru. Ta měla do Polska odjet společně s rodinným známým, ten se ale do vlaku nedostal, takže dívka cestovala sama. Naštěstí vše dobře dopadlo - a dítě se znovu shledalo se svou matkou.

Tři dny bez vody a jídla

O tom, jak těžké je překročení hranic, vypráví příběh Marty, která Lvov opustila společně se svým manželem a třemi dětmi. Na cestu se rodina sice vydala již 24. února, hranice však překročila až 26. února ráno. „Strávili jsme v autě tři dny. Bez vody a bez jídla, protože zásoby, které jsme měli, nám rychle došly. Nevěděli jsme, že budeme čekat takhle dlouho. V noci nám byla zima, horkou vodu nebo čaj jsme neměli. Byly to nejstrašnější tři dny mého života,“ popisuje žena.

Putin tvrdí, že osvobozuje Rusy. Ale vraždí je stejně jako Ukrajince

Marta si ale pochvaluje přístup Poláků k řešení celé krize. „Pomáhají nám a mají pochopení pro naši situaci,“ zdůrazňuje. Zatímco Marta se svými dětmi, z nichž nejmladšímu jsou necelé dva roky, našla azyl u známých ve Varšavě, její manžel se vrátil na Ukrajinu. „Řekl mi, že jeho místo je nyní tam,“ uzavírá.

Zdroj: DeníkMartin manžel není ani zdaleka jediným Ukrajincem, který chce bránit svou zemi. Sergij Tiden, rodák z okupované Sumy už osm let žije v Německu, kde pracuje na farmě. Jakmile začala ruská invaze, neváhal ani minutu. „Mí rodiče dodnes žijí v Sumě, poblíž dochází k bojům. Jak bych mohl zůstat jen tak sedět se založenýma rukama? Tohle je moje země a já ji musím bránit,“ přemítá.

Výjimečnost situace pochopil i Sergijův zaměstnavatel, který mu půjčil auto a slíbil, že pomůže s nákupem nezbytných věcí. „Zjišťoval jsem na sociálních sítích, co nyní potřebují vojáci. Lidé mi začali posílat celé nákupní seznamy - od jídla přes léky až po neprůstřelné vesty a termokamery. Nakoupím, co se dá, a sedám do auta. V Německu je mnoho lidí, kteří by chtěli jet se mnou, ale nevím, jestli někoho vezmu, protože auto je plné proviantu,“ uzavírá Sergij.