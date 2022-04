„Ruská armáda silnici, po které jsme jeli, několikrát ostřelovala. Přežili jsme se štěstím. Rusové nedokázali pochopit, proč je v Chersonu nevítáme, když mluvíme rusky. Ale my nechceme být Rusko, nám se před válkou v Chersonu žilo dobře, chceme zůstat Ukrajinou,“ říká.

Teď je sice ráda, že je v bezpečí a plánuje příští dny a týdny bydlet u svých ukrajinských známých v Německu. „Ale až válka skončí, určitě se chceme vrátit. Cherson miluji,“ říká Viktorie o jihoukrajinském přístavním městě.

Takových Ukrajinců, jako Viktorie, je podle průzkumu, který udělalo v druhé polovině března mezi běženci překračujícími hranici do EU ukrajinské sociologické Centrum Razumkova, drtivá většina. Sedmdesát devět procent ukrajinských běženců se chce určitě po válce vrátit z EU na Ukrajinu, jedenáct procent o tom ještě nepřemýšlelo a jen 10 procent chce v Evropské unii zůstat.

Mezi běženci 89 procent věří v to, že Ukrajina ve válce s Ruskem nakonec zvítězí, deset procent nechtělo odpovědět a pouze procento ve vítězství nevěří. Obrovská je také popularita současné ukrajinské vlády a prezidenta Volodymyra Zelenského, jimž vyjádřilo podporu 78 procent dotazovaných. Pouze dvě procenta kroky vlády v Kyjevu nepodpořila, zbytek neměl jasný názor.

Průzkum potvrdil, že mezi běženci převažují v 83 procentech ženy – také proto, že muži mezi 18-60 roky jsou mobilizováni a nesmí Ukrajinu bez zvláštního povolení opustit. Téměř sedmdesát procent běženek a běženců prchalo s dětmi.

Na složení uprchlíků je vidět, že Ukrajinci neutíkají ze zištných důvodů, ale skutečně před hrůzami války. Víc než polovina z nich prchá z oblastí bojů na jihu a východě Ukrajiny, další z míst ve střední a severní Ukrajině, kde se také bojovalo. Pouze pět procent běženců bylo ze západní Ukrajiny, kde bojové operace s výjimkou bombardování a ostřelování raketami dosud neprobíhají.

Vedle milionů ukrajinských uprchlíků za hranicemi země jsou na útěku z válečných zón další milióny lidí, kteří čekají na konec války v méně ohrožených částech Ukrajiny. Aby se, až to podmínky dovolí, mohli hned vrátit do svých domovů.

