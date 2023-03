Ukrajinský generální štáb v úterním shrnutí situace na bojišti nepřímo potvrdil, že ruské jednotky téměř obklíčily východoukrajinské město Bachmut. Píše to ruskojazyčný server BBC. Podle amerického Institutu pro studium války (ISW) ruské síly v posledních dvou dnech pokračovaly v útocích na město a postoupily z jihu směrem k centru a na severozápadě města. Tvrdé boje pokračují i u Avdijivky, kterou se Rusko rovněž snaží obklíčit.

Ukrajinští vojáci 28. brigády ostřelují z minometů ruské pozice na frontové linii u Bachmutu, 27. března 2023 | Foto: ČTK

„V bachmutském směru nepřítel pokračuje v útocích na Bachmut, který drží naši obránci, a na oblasti u obcí Orichovo-Vasylivka, Bohdanivka, Ivanivske a Ozarjanivka,“ napsal generální štáb v pravidelné ranní svodce.

Bohdanivka leží západně od Bachmutu, Orichovo-Vasylivka na severozápad od města. Ivanivske se nachází podél silnice vedoucí na jihozápad, směrem k blízkému města Kosťantynivka. Ruské síly, které zahájily ofenzivu z východu a drží přístupové cesty k městu ze severu i z jihu tak město až na západní směr téměř obklíčily.

ISW s odkazem na videa ruských vojáků, u kterých se podařilo určit místo, kde byla pořízena, uvádí, že ruské síly postoupily v několika ulicích na severozápadě Bachmutu, jen několik kilometrů od centra. Jiné ověřené záběry ukázaly majitele ruské soukromé žoldnéřské skupiny Jevgenije Prigožina, který byl v pondělí v jedné ze zničených školních budov v Bachmutu. Ta se přitom nachází méně než kilometr jihovýchodně od bachmutské radnice. Ruští vojáci také postoupili severozápadně od města, v tamní průmyslové zóně.

Ruské invazní síly se snaží dobýt Bachmut už dlouhé měsíce. Ukrajinští představitelé i pozorovatelé dlouhodobě uvádějí, že se u města vedou nejintenzivnější boje z celé fronty, které si vyžádaly nespočet mrtvých na obou stranách.

Ruští vojáci se podle velitele ukrajinských pozemních sil Oleksandra Syrského nepřestávají pokoušet o obklíčení a dobytí Bachmutu. „Naším hlavním cílem je vyčerpat obrovské síly nepřítele a způsobit mu těžké ztráty. Vytvoří to nezbytné podmínky, které pomohou osvobození ukrajinského území a urychlí naše vítězství,“ řekl Syrskyj vojákům, které podle ukrajinských médií navštívil na frontě.

Jsou u Avdijivky Wagnerovci?

Tvrdě se nyní bojuje i u Avdijivky a Marjinky, obcí u proruskými silami ovládaného Doněcku, zhruba 55 až 70 kilometrů jihovýchodně od Bachmutu. Obě obce protíná frontová linie.

ISW uvádí, že ruské vojenské velení patrně v posledních týdnech rozhodlo, že do Avdijivky vyšle některé jednotky Wagnerovy (v ruském přepisu Vagnerovy) skupiny. Žoldnéři jsou ve velkém nasazení právě u Bachmutu. Lépe vycvičení vojáci mají u Doněcku podpořit vyčerpané a méně schopné jednotky samozvané Doněcké lidové republiky (DNR). „Pokud Wagnerovci opravdu bojují u Avdijivky, tak by to vysvětlovalo omezený taktický úspěch (Rusů) v této oblasti za poslední týden,“ uvádí ISW.

Ukrajinská správa Avdijivky v pondělí oznámila, že se z města evakuují její zaměstnanci. Tamní administrativa také rozhodla o vypnutí mobilní sítě, což zdůvodnila přítomností ruských informátorů.

O upřednostnění posílení pozic u Avdijivky ze strany Ruska hovoří i britská vojenská rozvědka. V pravidelném situačním hodnocení uvádí, že se jednotky Moskvy snaží Avdijivku obklíčit. „Ruské síly nicméně postoupily jen nepatrně za cenu velkých ztrát obrněných vozidel,“ píše vojenská rozvědka na twitteru.