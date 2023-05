I když válka unavuje, Ukrajincům při obraně vlastní země před ruským protivníkem milujícím hrubou sílu pořád nedošly nové nápady, jak mít navrch díky důvtipu a inovacím. Dronem vlétnou i do obrněného transportéru, rakety staví v garáži a pole zorají traktorem ověšeným pancíři zničených tanků.

Ukrajinští vojáci nedaleko Bachmutu | Foto: Profimedia

Zasáhnout protivníka v místě, které považoval za nejbezpečnější, či přitáhnout levnou raketou drahou munici protivzdušných systémů. I to se učí jak dobrovolníci v zázemí, tak ukrajinští vojáci na frontě čtrnáctý měsíc po vpádu ruských vojsk do země.

Americký list The New York Times (NYT) si všímá, jak umí ukrajinští vojáci improvizovat s nasazením i nejobyčejnějších dronů z obchodů se spotřební elektronikou doplněných například vybavením pro hraní počítačových her ve virtuální realitě. Takové ručně dělané útočné drony se ukázaly jako jedna z nejničivějších a nejrozšířenějších inovací války na Ukrajině, píše list. Na celé frontové linii zvyšují drony vojákům dosah, mohou s nimi létat tak, aby s naprostou přesností shazovali granáty do nepřátelských zákopů a bunkrů nebo je nechají vybuchovat při nárazu na cíl.

Zejména autodestrukční drony lze sestavit velmi snadno a tisíce vojáků na obou stranách mají zkušenosti s jejich konstrukcí z běžně dostupných dílů. I když Ukrajinci říkají, že takové zbraně využívají častěji než jejich ruští protivníci.

Například americké ozbrojené síly už dlouho používají vysoce výkonné a speciálně pro válečné nasazení vyvinuté drony typu Predator nebo Raptor, které jsou schopné nosit, odpalovat rakety a vracet se na základnu. Kus ovšem stojí desítky milionů dolarů.

Obrovský potenciál

Naproti tomu Ukrajinci vedle různých vojenských prostředků nasazují i výsledky kreativity svých vojáků a civilních dobrovolníků, kteří pracují v dílnách v garážích, experimentují a vynalézají materiály pro 3D tisk, výbušniny a na míru psaný software, aby se mohli vyhnout ruským elektronickým protiopatřením.

„Vyrobili i drony, které mohou shodit dostatečně velkou bombu ke zničení obrněných vozidel a lze je znovu využít, a to za cenu do dvaceti tisíc dolarů. Menší a běžnější kamikadze drony stojí pár set dolarů. Jsou založené na typech používaných pro amatérské závody, jakou jsou čínské modely DJI. Výbušnina se k nim přiváže nebo přilepí. Jsou to zbraně na jedno použití, po sestavení a startu už s nimi ani nelze bezpečně přistát,“ popisují NYT.

Zdroj: Youtube

Velící důstojníci si improvizované drony pochvalují. „Mají obrovský potenciál pro nasazení v zákopových bojích, které v této válce převládají. Můžeme zasáhnout jakékoliv vybavení v místech, o kterých si nepřítel myslí, že je na milion procent v bezpečí,“ řekl pro NYT major Kyryl Veres, velitel ukrajinské brigády nasazené v Seversku, severně od Bachmutu, ohniska vleklých a krvavých bojů na východě Ukrajiny.

Jeho lidem pomáhají improvizované drony vyhledávat a zaměřovat cíle pro dělostřelectvo. Běžně s nimi vlétají do bunkrů a shazují ruční granáty do pozic protivníka v zákopech.

Zničující přesnost

Oproti velkým vojenským dronům, které operátoři ovládají někdy přes půl světa, nebo jim jen ze zázemí zadají souřadnice cíle, jsou ukrajinští vojáci při svých akcích stále přímo nasazeni v boji. Krátký dosah dronů nesoucích výbušniny, typicky kolem šesti či sedmi kilometrů, znamená, že piloti musí létat ze zákopů na frontové linii nebo kousek za ní, kde jsou zranitelní dělostřelectvem a odstřelovači.

„I tak je ale účinek dronů zničující. Ukrajinská armáda zveřejnila desítky videí zaznamenaných drony snášejícími se s devastující přesností na cíle. Piloti stíhají a zasahují jedoucí tanky, nebo vlétnou otevřenými dveřmi do obrněného transportéru a nechají dron uvnitř vybuchnout, zatímco se vojáci na poslední chvíli snaží vyskočit do bezpečí,“ připomínají NYT.

Britský deník The Daily Telegraph zaujala jiná inovace. Jeho reportéři si všimli skupiny dobrovolníků, která oznámila postavení rakety inspirované německou letounovou střelou V1 z doby druhé světové války.

„V podstatě jde o ocelovou trubku poháněnou proudovým motorem s připojenými křidéleky odpalovanou z katapultu. Skupina Vidiš svou konstrukci nazvala Trembita podle lidového hudebního nástroje. Tvrdí, že ji lze levně vyrobit z běžně dostupných materiálů a ukazuje jejich výrobu v garáži. Připouští, že střela z garáže nemůže zasahovat tak přesně jako laserem naváděné systémy. Poukazují ale, že vypálená v salvě po dvaceti kusech může nová zbraň překonat protivzdušnou obranu protivníka a zasahovat cíle v dostatečné hloubce území,“ informuje list.

Letounová střela má mít dolet až 140 kilometrů a unese hlavici s dvaceti kilogramy vysoce výbušné nálože. Tvůrci mají za to, že škodu jejich raketa nadělá, i když ji protivník sestřelí. Jejich Trembita totiž bude nesporně levnější než rakety protivzdušných systémů, které ji zasáhnou.

Zdroj: Youtube

„Improvizované zbraně mohou být vysoce účinné a Ukrajinci jsou velmi chytří, zatímco Rusové bývají docela neschopní. Mohou masivně násobit vynakládanou sílu, zejména šetřením vyspělých západních zbraní,“ řekl pro Telegraph bývalý velitel NATO Hamish de Bretton-Gordon.

Kreativitu projevují nejen vojáci na bojišti. Nápadití musí být i zemědělci. I tam, kde Ukrajinci loni dokázali okupanty zahnat, zůstala v polích spousta min. Zemědělci potřebují na jaře zasít a odminování jde státním složkám pomalu, práce je příliš mnoho.

Agentura Reuters si všimla nápaditého majitele zemědělské firmy z malé vsi Hrakove v Charkovské oblasti Oleksandra Kryvcova. Svůj traktor ověsil pancéřováním získaným z opuštěných ruských tanků a koupil systém na dálkové ovládání. Jeden z jeho lidí tak mohl traktor řídit ze lžíce bagru zavěšené u pole. „S upraveným traktorem jsme najeli na i na protitankovou minu. Výbuch odhodil namontovanou ochranu, ale traktor zůstal v pořádku,“ cituje agentura Kryvcova. Dodává, že všichni jsou naživu a v pořádku a stroj je opravený.