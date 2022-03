Desítky kilometrů dlouhý konvoj ruské armády, který se ke Kyjevu v minulosti přiblížil, podle stanice Al Jazeera stále zůstává na místě. Již v minulosti rozvědky západních zemí informovaly, že se Rusové potýkají s problémy s technikou i zásobováním.

V hlavním městě Ukrajiny Kyjevě vybudovali vojáci a dobrovolníci z pytlů z pískem, pneumatik či ostnatých drátů stovky stanovišť k obraně města. „Každý dům, každá ulice, každé stanoviště, budeme bojovat na život a na smrt, pokud to bude nutné,“ řekl starosta města Vitalij Kličko. V Kyjevské oblasti podle něj probíhají tuhé boje, především ve městech Buča, Hostomel, Vorzel a Irpiň.

Rusové v noci znovu ostřelovali město Sumy, hlavní město Sumské oblasti na severovýchodě země. Terčem byla obytná oblast města. Guvernér oblasti Dmitro Živickyj zveřejnil video, ve kterém zmiňuje oběti i raněné. Zahynulo nejméně deset lidí včetně dětí.

Při bombardování Charkova byla podle Mezinárodní agentury pro atomovou energii (IAEA) poškozena budova, ve které sídlí Charkovský institut fyziky a technologií, jehož součástí je také sekce zaměřená na jaderný výzkum. Podle IAEA se však v budově nachází jen malé množství radioaktivního materiálu a nedošlo tak k žádnému zvýšení radiace v oblasti.

Právě v bojích u Charkova padl podle ukrajinské rozvědky ruský generálmajor Vitalij Gerasimov, zástupce velitele 41. armády Centrálního vojenského okruhu. Gerasimov se mimo jiné účastnil druhé čečenské války či války v Sýrii a získal ocenění „za návrat Krymu“.

Cílem ruského útoku byl v uplynulých hodinách také černomořský přístav Oděsa, který čelil náporu ruských lodí. Informoval o tom poradce prezidenta Volodymyra Zelenského Oleksij Arestovič.

Ruská invaze však podle ukrajinské armády zpomaluje. „Nepřítel pokračuje v ofenzivní operaci, ale rychlost postupu jeho jednotek značně klesla,“ uvedlo ukrajinské velitelství v úterní ranní zprávě. „Okupanti jsou demoralizovaní a stále častěji se uchylují k rabování a porušování mezinárodních humanitárních válečných zákonů,“ tvrdí Ukrajinci.

Ukrajinským speciálním jednotkám se podařila sabotáž na letišti v ruskou armádou okupovaném Chersonu. Rusové při ní přišli o zhruba 30 vrtulníků Mi-24. Ty měly s největší pravděpodobností sloužit k podpoře dalšího postupu invazních vojsk.

Prezident Ukrajiny Volodymyr Zelenskyj v noci zveřejnil video ze své kanceláře v Kyjevě. „Zůstávám v Kyjevě. Neskrývám se. Nikoho se nebojím. Udělám, co je potřeba, abychom tuto válku vyhráli,“ říká hlava státu.

Zelenskiy with another video from his office in the heart of Kyiv.