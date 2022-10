V neděli různé zdroje z obou stran psaly, že ukrajinská armáda dobyla obec Zolota Balka na břehu Dněpru a postupuje dále na jih, píše BBC na svém ruskojazyčném webu. Stanice zároveň upozornila, že ukrajinské ozbrojené síly žádají obyvatele, aby nezveřejňovali kvůli bezpečnosti vojáků a civilistů žádné informace o protiofenzivě.

Neprojdou. Studenti uvízli na Ukrajině, přes hranice nemohou kvůli podvodníkům

Ruští vojenští blogeři informují o postupu ukrajinských tanků až přes desítky kilometrů území podél západního břehu Dněpru, píše Reuters. Podle analytika Roba Leeho z think-tanku Foreign Policy Research Institute někteří ruští vojenští blogeři píší o ústupu ruských vojsk až po obec Dudčany, což je podle Reuters 40 kilometrů po proudu řeky od míst, kde ruské invazní síly čelily ukrajinské protiofenzivě o den dříve. „Když tolik ruských kanálů bije na poplach, obvykle to znamená, že mají problémy,“ napsal Lee.

„Je to napjaté, řekněme to takhle,“ uvedl v ruské státní televizi Saldo, kterého ruské úřady dosadily do vedení okupované Chersonské oblasti. Ten a další tři představitelé Ruskem okupovaných ukrajinských regionů v pátek s ruským prezidentem Vladimirem Putinem podepsali v Moskvě smlouvy o připojení čtyř ukrajinských regionů k Ruské federaci, čímž začal ruský pokus o formální anexi ukrajinských území. Kyjev a Západ ji odmítají uznat a označují ji za nelegální.

Podobná prohlášení jednotlivých stran konfliktu jako to o vývoji bojů na jihu Ukrajiny nelze bezprostředně nezávisle ověřit.

Pokud se zprávy o ukrajinském postupu potvrdí, bude to znamenat, že Moskva musela ustoupit z tohoto ukrajinského území jen několik dní poté, co ohlásila jeho připojení k Rusku. Ukrajinský postup podél Dněpru by mohl uvěznit tisíce ruských vojáků, poznamenal Reuters. Ukrajinské ozbrojené síly podle něj zničily hlavní přechody na tomto širokém toku.

Dobytí Torskeho

Ukrajina v neděli osvobodila vesnici Torske v Doněcké oblasti, oznámil mluvčí východního uskupení ukrajinských sil Serhij Čerevatyj. Torske je vzdálené asi 15 kilometrů východně od Lymanu, který Ukrajinci znovu dobyli minulý týden. Rusové podle Čerevatyje ustoupili do města Kreminna, které leží už v Luhanské oblasti zhruba 20 kilometrů dále na východ, a snaží se tam upevnit obranné pozice.

Nedaleko Lymanu se nachází klíčový silniční přechod přes řeku Severní Doněc, za níž se Rusko snaží upevnit své pozice. Město od května využívali jako logistický uzel pro podporu útoků v severní části Doněcké oblasti.

Rusko pokračuje v odvodech v rámci částečné mobilizace, kterou v září vyhlásil ruský prezident Vladimir Putin. Britské ministerstvo obrany dnes uvedlo, že neobvykle rychlé přiznání šéfa Kremlu, že mobilizaci provázejí problémy, svědčí o její nefunkčnosti. „Místním úřadům pravděpodobně není jasné, jaký je přesný rozsah a právní základ kampaně,“ píše Londýnb v pravidelné zprávě o ruské agresi na Ukrajině. „Téměř určitě odvedly některé vojáky, kteří nespadají pod definice stanovené Putinem a ministerstvem obrany,“ dodalo britské ministerstvo.

Ruské ostřelování Záporoží

Ruská armáda v noci na dnešek podle Ukrajinců podnikla raketové útoky na město Záporoží. Údaje o materiálních škodách a počtech obětí se upřesňují, informoval gubernátor Záporožské oblasti Oleksandr Staruch. Ruské útoky v neděli poničily mimo jiné deset domů v Sumské oblasti na severovýchodě Ukrajiny, oznámil tamní gubernátor.

Nemůžeme mlčet. Devět prezidentů včetně Zemana odmítlo ruskou agresi

Staruch varoval, že hrozí opakované útoky na Záporoží. Mluvčí města Anatolij Kurtěv uvedl, že byla poničena infrastruktura města a že jsou obětí.

Na Záporoží útočí ruské jednotky dlouhodobě. Nejhorší byl raketový útok ze 30. září na civilní humanitární konvoj na cestě ze Záporoží. Zahynulo 31 lidí a 88 bylo zraněno.

Ruské ostřelování ničilo domy a infrastrukturu také v Sumské oblasti. Její guvernér Dmytro Žyvyckyj na sociální síti telegram v neděli večer uvedl, že ruské síly udeřily na obce Junakivka a Chotin nejméně 56krát. Výsledkem je vážné poškození deseti domů a místní školy. Poničeny byly rovněž elektrické vedení, přívody plynu, vodárenská věž a trafostanice. Při útoku nikdo nezemřel.