Americký prezident Joe Biden je podle svých slov připraven odcestovat na návštěvu Ukrajiny. Místní administrativa také jedná o vyslání vysokého úředníka do válkou zmítaného Kyjeva.

V důsledku ozbrojené agrese Ruské federace bylo zabito již 198 dětí a přes 355 zraněno, citovala ukrajinskou generální prokuraturu agentura Ukrinform.

V Chersonské oblasti došlo k výměně vězňů. Pět ukrajinských vojáků bylo vyměněno za čtyři ruské.

Ve Vídni se ve čtvrtek konal protest proti sexuálnímu násilí páchanému ruskými vojáky na Ukrajině. Protestovalo více než šedesát dívek z celého světa.

#Vienna's Stefandom saw the protest against the #rape of #Ukraine women by #Russian soldiers yesterday. 60 girls of different ethnic backgrounds were dressed in #Ukrainian embroideries#Easter #Easter2022 #SDG4 #gbw #Feminism #StandWithUkraine #StandUpForUkraine #PutinWarCrimes pic.twitter.com/15c1WZYbl9