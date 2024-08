ČTK dnes 11:06

Ukrajinské ozbrojené síly postoupily až deset kilometrů do ruské Kurské oblasti, která sousedí se severem Ukrajiny. Ve své analýze vývoje bojů to píše americký Institut pro studium války (ISW), který tento rozsah ukrajinského průniku na ruské území označuje za potvrzený. Server Meduza upozorňuje na informace ruských prokremelských telegramových kanálů, podle nichž ukrajinské jednotky pokračovaly v postupu. O ukrajinském průniku do Kurské oblasti informovaly ruské úřady, zatímco Kyjev se oficiálně nevyjádřil.