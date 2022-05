„Včera se bojovalo na příjezdu do města. Naše armáda dokázala zastavit předvoj orků (hanlivý výraz, kterým Ukrajinci označují ruské vojáky - pozn. red.), kteří se snažili proniknout do města. Severodoněck se tvrdě brání. Nepřítel se nachází na dvou třetinách území v okolí města, to ale zatím není obklíčeno,“ řekl Strjuk.

To potvrzuje i guvernér Luhanské oblasti Serhij Hajdaj, podle kterého Rusové „pouze dosáhli okrajových částí města“. „Boje pokračují. Je to válka, válka proti velmi silnému nepříteli a teoreticky je možné cokoli. Vojenské velitelství si je situace vědomo. Zatím nedokážu říct, jestli za den, dva nebo tři Rusové oblast kompletně obsadí. Pravděpodobně se to ale nestane,“ řekl.

Rusové podle něj ostřelovali také chemičku Azot. „Při útoku umírali civilisté i zaměstnanci továrny. Poškozeno je devadesát procent obytných budov, šedesát procent z nich bude nutné znovu postavit,“ shrnul dosavadní následky bojů v Severodoněcku.

Částečného úspěchu dosáhla podle Strjuka ukrajinská armáda na severu města, kde se jí údajně podařilo vytlačit ruské vojáky z dříve obsazeného hotelu. Ukrajinské úřady přitom dříve připustily, že hotel je pod kontrolou Rusů.