AUDIO: Final Moments Before Russian Warships Opened Fire on 13 Ukrainian Soldiers Holding The Line At Snake Island Killing All Of Them.

Všichni ukrajinští pohraničníci chránící Hadí ostrov před ruskými útočníky byli zabiti. Jejich smrt později potvrdil ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj.

Na videu, které koluje po twitteru, je také vidět okamžik, kdy byl ostrov ostřelován. Ukazuje ukrajinského vojáka, jak zírá do kamery předtím, než nedaleko dopadne granát.

SNAKE ISLAND: A Ukrainian soldier Live Streamed the moment a Russian Warship Opened Fire On The Island.

The island was since captured by Russia.

13 Ukrainian soldiers died in the attack, including him.