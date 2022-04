Oproti tomu bývalý ruský prezident Dmitrij Medveděv uvedl, že bylo „hloupé věřit, že by západní sankce proti Rusku mohly vládu v Moskvě jakkoli zasáhnout“. Sankce podle Medveděva jen spojí ruskou společnost.

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj v nočním projevu k Radě Evropy uvedl, že Západ začal reagovat příliš pozdě. „Uvalili jste sankce, za to jsme vám vděční, jsou to silné kroky. Ale přišly trochu pozdě. Byla tu šance dříve,“ uvedl a doplnil, že kdyby sankce přišly dříve, nemuselo k válce vůbec dojít.

V pátek bylo z ostřelovaných měst na Ukrajině evakuováno humanitárními koridory 7331 lidí, informovala ukrajinská vláda.

Online reportáž

Zelenskyj ve svém projevu vyzdvihl pomoc několika států, mezi nimi jmenoval i Českou republiku. Za váhavý přístup naopak kritizoval Německo či Portugalsko.

Britský premiér Boris Johnson řekl, že Putin chce „Groznyjfikovat“ ukrajinská města. Odkázal tak na události mezi lety 1999 a 2000, kdy Rusko bombardovalo a obléhalo čečenské město Groznyj. Více si můžete přečíst ZDE.

Ruský prezident podle deníku Financial Times schválil zapojení oligarchy Romana Abramoviče do mírových jednání. Ukrajinský prezident Zelenskyj již včera požádal svého amerického protějška Joe Bidena, aby Spojené státy nezařadily Abramoviče na seznam sankcí, a to právě díky jeho blízké vazbě na Putina, která mu umožní působit v roli prostředníka mezi oběma stranami.

Lidé a válka

Organizace spojených národů potvrdila od začátku ruské invaze nejméně 36 případů únosů civilního obyvatelstva ruskou armádou. Ukrajinská strana již v minulosti vyjádřila obavy, že počty únosů a zastrašování budou narůstat, protože Rusové nedokáží udržet města, která se jim podařilo dobýt.

Ruské ministerstvo obrany v pátek přiznalo smrt 1351 ruských vojáků od začátku invaze na Ukrajinu, uvedla agentura Reuters. Naposledy Moskva na začátku března informovala o 498 padlých ruských vojácích. Generální štáb ukrajinské armády naproti tomu uvedl, že Rusko přišlo od začátku bojů na Ukrajině o 16 100 bojovníků. Není však jasné, zda jsou do této bilance započítáni pouze padlí, či také zajatci a ranění armádní příslušníci, kteří již nejsou bojeschopní. Údaje obou stran není možné ověřit z nezávislých zdrojů.

Za měsíc od začátku ruské invaze na Ukrajinu přispěli Češi ve finančních sbírkách na pomoc Ukrajině, které vyhlásily tuzemské nevládní organizace, přes 2,08 miliardy korun. Další stovky milionů korun lidé věnovali na sbírku ukrajinského velvyslanectví v Praze, které za peníze pořizuje zbraně. Nejvíce lidé podpořili sbírku Člověka v tísni, na které se k pátečnímu ránu sešlo více než 1,55 miliardy korun.

V Kaliningradu, nejzápadnější výspě Ruska na březích Baltu, se na domech, kde žijí dříve zadržení účastníci protiválečných protestů, objevily nálepky s nápisem "Tady žije zrádce". Informovala o tom ruská redakce BBC.

Mezinárodní reakce

Austrálie v noci na pátek oznámila uvalení sankcí na běloruského prezidenta Alexandera Lukašenka a členy jeho rodiny. Důvodem je podíl hlavy státu na ruské invazi na Ukrajinu. Na sankční seznam zařadila Austrálie také 22 Rusů, kteří se podle tamní vlády podíleli na šíření propagandy a dezinformací.

Zdroj: DeníkNové sankce zaměřené proti Rusku oznámilo v noci na pátek Japonsko. Tamní vláda zmrazí prostředky 25 ruských občanů včetně bývalého vicepremiéra Igora Šuvalova a zakáže export 81 ruským firmám a organizacím. Celkem tak Japonsko zmrazilo finance již 101 lidem.

Americký prezident Joe Biden se během pátku v Bruselu sejde s předsedkyní Evropské komise Ursulou von der Leyenovou. Čeká ho také návštěva Polska, kde bude jednat se svým protějškem Andrzejem Dudou.

Právě von der Leyenová v pátek uvedla, že Evropská unie odmítá platit za ruský plyn v rublech. Vladimir Putin podle ní svým požadavkem Evropu vydírá a snaží se omezit dopady západních sankcí.

EU současně podepsala se Spojenými státy dohodu o dodávkách plynu, aby snížila svou závislost na dodávkách z Ruska.

Ruský prezident Putin nařídil společnosti Gazprom, aby do čtyř dnů přišla na způsob, jak přijímat platby pouze v rublech. Konkurenční Novatek, který je největším ruským producentem zkapalněného zemního plynu, takový úkol nedostal, uvedl dnes podle agentury Reuters mluvčí Kremlu Dmitrij Peskov.

Francie, Turecko a Řecko se v několika příštích dnech pokusí prosadit a uskutečnit humanitární operaci s cílem evakuovat obléhané město Mariupol na jihu Ukrajiny. Uvedl to francouzský prezident Emmanuel Macron na závěr druhého jednacího dne summitu EU v Bruselu. Macron bude v následujících hodinách o této záležitosti jednat se svým ruským protějškem Vladimirem Putinem, uvedla agentura AFP.