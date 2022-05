Polsko-ukrajinská spolupráce

Ukrajina a Polsko zavádí společné celní kontroly. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj to označil za revoluční krok v zajištění pořádku na hranicích. „Výrazně to urychlí celní procedury a odstraní většinu rizik korupce. Je to ale také začátek naší integrace do společného celního prostoru EU,“ řekl.

Online reportáž

Kyjev také připravuje pro polské občany zákon, který jim umožní v případě nouze najít na ukrajinské půdě dočasný azyl a získat stejná práva a možnosti, jaké mají občané Ukrajiny. Jedná se o totožný zákon, který Polsko přijalo v reakci na příval ukrajinských uprchlíků. „Bude to správné gesto. Doufejme, že občané Polska takový zákon nikdy nebudou muset využít,“ řekl Zelenskyj.

Zahraniční pomoc

Britský premiér Boris Johnson chce zajistit, aby Ukrajina mohla i nadále vyvážet zboží do celého světa. Británie podle něj také zdvojnásobí svou humanitární pomoc. Johnson také ve svém prohlášení odsoudil „opovrženíhodnout“ blokádu přístavu Oděsa.

Více pomoci chce Ukrajině poskytnout také Nový Zéland. Ministryně Jacinda Ardernová uvedla, že její země vyšle do Velké Británie 30 vojáků, kteří pomohou s výcvikem ukrajinských jednotek. Novozélandští vojáci budou v Evropě do konce července a pomáhat budou s výcvikem použití lehkého děla L-119.