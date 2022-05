Čas do chvíle, kdy bude Ukrajina osvobozena, se krátí . Je to jen otázka času. Alespoň v to věří ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj , který ve svém nejnovějším projevu uvedl, že si „Ukrajina od Rusů vezme vše zpátky“.

Zelenskyj připustil, že situace v Donbasu zůstává složitá, a to především v oblastech Severodoněcku, Lysyčansku, Bachmutu a Popasné. „Přes to všechno, díky dodávkám zbraní se každý den blížíme do fáze, kdy svého nepřítele přečíslíme,“ řekl.

Ukrajinský prezident také odsoudil „barbarské údery“ pomocí raket a minometů na Sumskou oblast, stejně jako ostřelování města Mykolajiv, které zasáhlo obytnou oblast a při němž zahynul jeden člověk a dalších sedm bylo zraněno. „Takové cíle si Ruská federace vybírá. Znovu a znovu tím připomíná světu, že musí být oficiálně uznána za teroristický stát. Stát podporující terorismus,“ dodal.

Online reportáž

Ukrajina také odsoudila Rusko za to, že jeho loď odvezla z okupovaného Mariupolu množství železa. Komisařka pro lidská práva Ljudmyla Denisova uvedla, že „Rusové poílají tři řisíce tun kovových produktů z Mariupolu do Rostova na Donu“. V přístavu podle ní bylo uskladněno zhruba 200 tisíc tun kovů v hodnotě 170 milionů dolarů.

Ruský prezident Vladimir Putin podepsal zákon, kterým zrušil horní věkovou hranici pro vstup do ruské armády. Až doposud mohli do vojenských řad vstoupit ruští občané od 18 do 40 a cizinci od 18 do 30 let. Ruští zákonodárci podle agentury TASS doufají, že zrušení věkové hranice přiláká odborníky z oborů lékařství, inženýrství a komunikace.

Chersonské referendum

Rusy dosazená okupační správa ukrajinského Chersonu zatím nebude organizovat referendum o formálním připojení k Rusku, a to až do chvíle, kdy utichnou boje jak v Chersonské oblasti, tak i sousedních oblastech Oděské a Mykolajivské.

Ukrajinská ortodoxní církev přerušila vazby na moskevského patriarchu Kirilla. Nelíbí se jí jeho podpora války. Ruský duchovní vůdce byl přitom dosud formální hlavou ukrajinské církve. Ukrajinští církevní činitelé odsoudili válku jako porušení božího přikázání.