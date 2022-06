Ukrajina ztratila v bojích od začátku války deset tisíc vojáků. V pátečním večerním vysílání internetového kanálu Feigin Live to uvedl poradce ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského Oleksej Arestovič. Rusové však podle něj mají daleko vyšší ztráty. „V naší zemi na začátku války umíralo v průměru 100 lidí denně, na straně ruské armády to bylo 1000 denně. Teď je to zhruba 200 až 300 za den. Poměr ztrát na ukrajinské straně k těm na straně ruské je 1:5, 1:3, 1:6. Mění se to,“ řekl.