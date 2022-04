Situace na východě Ukrajiny zůstává velmi vážná, na severu země se však ruské jednotky pomalu ale viditelně stahují. Řekl to v noci na dnešek ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj. Sever je podle něj po odchodu Rusů těžce zaminovaný, obyvatelé by proto měli s návratem do svých domovů počkat.