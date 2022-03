Starosta Kyjeva Vitalij Kličko na sociální síti Telegram uvedl, že se „nepřítel snaží prolomit obranu hlavního města“. Doplnil, že při ruském útoku nedošlo ke ztrátám na lidských životech.

Letecké snímky ukazují zničené domy a vojenské vybavení jižně od letiště Antonov v Hostomelu na okraji Kyjeva. „Není jasné, které straně zničené vybavení patří,“ upozorňuje ukrajinská televize Nexta.

