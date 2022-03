Protiletadlová výstraha opět zazněla také v hlavním městě. Podle agentury Ukrinform ostřelovali ruští okupanti podolskou městskou část v samém centru Kyjeva. Na místě nyní zasahují záchranné složky.

Video shows results of Russian strikes on residential buildings in #Kyiv Podolsky district pic.twitter.com/zFbr6HzUUB