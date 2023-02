„Situace v oblasti Bachmutu je mimořádně napjatá. Navzdory značným ztrátám nepřítel zahájil ofenzívu s nejlépe vycvičenými útočnými jednotkami skupiny Wagner, které se snaží prolomit obranu našich vojsk a obklíčit město,“ uvedl Syrskyj, který se před několika dny přijel do Bachmutu přesvědčit o situaci osobně.

Rusko se snaží odříznout ukrajinské obránce od zásobovacích tras do města a donutit je ke kapitulaci nebo ústupu. Tím by Rusko dosáhlo prvního většího vítězství za více než půl roku a otevřelo by si cestu k útoku na poslední zbývajících městská centra v Doněcké oblasti.

„Nepřítel neustále ničí vše, co může sloužit k ochraně našich pozic,“ citovala z pondělního vyjádření ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského agentura Reuters. „Naši vojáci bránící oblast kolem Bachmutu jsou skutečnými hrdiny,“ dodal.

Desítky odražených útoků

Ukrajinská armáda sdělila, že Rusko posílilo své síly v oblasti Bachmutu a ostřeluje obce v okolí města. „Během uplynulého dne naši vojáci odrazili více než 60 nepřátelských útoků,“ uvedlo armádní velení dnes brzy ráno s odkazem na Bachmut a další oblasti na východě Ukrajiny. Dodalo, že ukrajinské síly zastavily ruské útoky na vesnice Jahidne a Berchivka na severních přístupech k Bachmutu.

Ukrajinský vojenský analytik Oleh Ždanov podle Reuters uvedl, že ruské síly vrazily klín mezi tyto vesnice, když se snažily odříznout silnici na západ do města Časiv Jar. „Jižní část Bachmutu je jediná oblast, kterou lze označit za oblast pod ukrajinskou kontrolou. Ve všech ostatních okresech je situace nepředvídatelná,“ uvedl Ždanov ve videokomentáři a dodal: „Nelze říct, kde leží frontová linie.“