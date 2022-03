Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj odvolává všechny ukrajinské vojáky ze všech mírových misí ve světě kvůli obraně Ukrajiny před ruskou agresí, oznámil na svém webu list Ukrajinska pravda s odvoláním na zástupce šéfa prezidentské kanceláře, který o Zelenského výnosu informoval. Upozornil, že do misí byli vysílání především vynikající vojenští profesionálové, kteří jsou nyní potřební především pro posílení ukrajinské armády.

Ve čtvrtek se v Turecku uskuteční setkání ministrů zahraničí Ukrajiny a Ruska. Ukrajinský šéf diplomacie Dmytro Kuleba uvedl, že na setkání se svým ruským protějškem Sergejem Lavrovem bude prosazovat přímá jednání mezi prezidenty obou zemí Volodymyrem Zelenským a Vladimirem Putinem.

Evropský parlament věnuje svůj odpolední program debatě o důsledcích ruské invaze na Ukrajinu. Jednat budou také o tom, jak se vypořádat s narůstajícím počtem ukrajinských uprchlíků.

Rusové ostřelují ukrajinská města. Postup jednotek ale zpomaluje, tvrdí Kyjev

V úterý ráno začne podle Rusů příměří, které by mělo umožnit civilistů opustit města Kyjev, Černigov, Sumy a Mariupol. Humanitární koridory však v minulých dnech selhaly. Ukrajina kritizuje, že cesty navržené Moskvou vedou pouze do Ruska a Běloruska.

Pokud Německo zakáže dovoz ruské ropy, hrozí Moskva odříznutím Evropy od přívodu ruského plynu. Ruský vicepremiér Alexander Novak uvedl, že by něco takového vedlo ke katastrofickým následkům na světové dodávky této suroviny.

Japonsko rozhodlo o zmražení majetku dalších 32 ruských a běloruských oligarchů a osob blízkých vedení obou zemí. Japonská vláda zároveň zakázala vývoz zařízení pro těžbu ropy do Ruska a vývoz veškerého zboží, které by mohlo sloužit armádě, do Běloruska.

Rusům mizí před očima jak obchody, tak i jejich úspory

Ukrajina se rozhodla pozastavit vývoz některých zemědělských produktů kvůli obavám z nedostatku potravin v zemi. Vývoz masa, žita, ovsa, pohanky, cukru, prosa a soli bude zastaven a export pšenice, kukuřice, drůbeže, vajec a oleje bude možný jen s povolením ministerstva hospodářství, sdělila ukrajinská vláda.

Světová banka schválila pomoc Ukrajině v podobě úvěrů a záruk ve výši 723 milionů dolarů.