Podle západních představitelů může konflikt na Ukrajině trvat ještě dlouho. Šéf NATO Jens Stoltenberg hovoří o měsících nebo dokonce letech. Podle mluvčího amerického ministerstva obrany Johna Kirbyho násilí bude pokračovat a na východě "by dokonce mohlo zesílit.

Polský prezident Andrzej Duda považuje zločiny spáchané ruskými vojáky na Ukrajině za genocidu. V rozhovoru pro CNN řekl, že ruská invaze má podle něj „do jisté míry zlikvidovat ukrajinský národ“.

Online reportáž

Maďarský premiér Viktor Orbán při středečním hovoru s ruským prezidentem Vladimirem Putinem vyzval k okamžitému příměří. Hlavu Ruské federace pozval na mírové jednání do Budapešti. Podle polského deníku Gazeta Wyborcza Putin reagoval kladně, ale „jen za určitých podmínek“.

Paříž si předvolala ruského velvyslance kvůli jeho příspěvku na sociální síti Twitter, ve kterém zlehčoval nález stovek obětí v ukrajinském městě Buča. Francouzský ministr zahraničí Jean-Yves Le Drian to oznámil na Twitteru.

Země EU přijaly v pořadí již pátý balík sankcí proti Rusku. Jeho součástí je zastavení odběru ruského uhlí, postihy se vztahují také na ruské banky nebo další exportní artikly.

Pomoc pro Ukrajinu

Ministři zahraničí členských zemí Severoatlantické aliance se dnes shodli na tom, že státy NATO dodají Ukrajině více zbraní. Na závěr dvoudenního ministerského jednání to v Bruselu prohlásil generální tajemník aliance Jens Stoltenberg, podle něhož může Rusko, které nyní chystá novou ofenzívu na východě Ukrajiny, vést válku ještě dlouhé měsíce.

Britská armáda připravuje plány na vyslání obrněných vozidel na Ukrajinu, píše se v posledním vydání The Times. Vybavení zahrnuje mimo jiné bojová vozidla Šakal či transportéry Mastriff.

Americký ministr zahraničí Blinken uvedl, že Spojené státy a jejich spojenci již poskytli nebo brzy poskytnou Ukrajině deset protitankových systémů za každý ruský tank.

Ministři zahraničí zemí ze skupiny nejsilnějších ekonomik G7 ve čtvrtek odsoudili zvěrstva, která spáchaly ruské ozbrojené síly na Ukrajině. Odpovědné osoby se za ně budou zodpovídat, ujistila G7 v prohlášení.

V pátek 8. dubna za ukrajinským prezidentem Volodymyrem Zelenským přijede do Kyjeva předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyenová. Ve čtvrtek to potvrdil mluvčí Zelenského, uvádí web The Kyiv Independent.

Vyloučení Ruska

Americká ministryně financí Janet Yellenová ve středu prohlásila, že Rusko by mělo být vyloučeno ze skupiny G20. Spojené státy podle ní budou bojkotovat řadu zasedání dvaceti největších ekonomik světa, pokud se na nich objeví ruští představitelé.

Generální shromáždění OSN ve čtvrtek schválilo vyloučení Ruska z Úřadu OSN pro lidská práva.

Moskva přiznala „značné ztráty“. Ústup od Kyjeva označila za akt dobré vůle

Spojené státy také uvalí sankce na dospělé děti ruského prezidenta Vladimira Putina. Budou podle CNN součástí balíčku, které má americká vláda oznámit v noci na čtvrtek. Terčem sankcí budou také banky Sberbank a Alfa Bank. Kreml dnes tyto sankce odsoudil. Mluvčí Dmitrij Peskov novinářům řekl, že je těžké pochopit, proč se Washington zaměřil na prezidentovy rodinné příslušníky. „Sankce samotné považujeme za pokračování dalšího vzteklého uplatňování restrikcí. Další zákazy týkající se rodinných příslušníků hovoří samy za sebe," řekl Peskov. O Putinových dcerách se toho příliš neví a šéf Kremlu o nich vždy odmítal veřejně mluvit.

Sankce na Sberbank uvalila taktéž Velká Británie. Společně s bankou Londýn zasáhl sankcemi také osm ruských oligarchů a oznámil záměr ukončit veškerý import ruské ropy a uhlí do konce roku 2022.

I přes protiruské sankce uvalené západními zeměmi rubl nadále posiluje. Cena jednoho dolaru má nyní 80 rublů. Měna se dostala na nejsilnější úroveň od 11. února.

Oběti na životech

Od začátku války zahynulo na Ukrajině nejméně 1563 civilistů, oznámil úřad nejvyššího komisaře OSN pro lidská práva. Dalších 2213 lidí bylo podle úřadu zraněno.

Ukrajinští autoři zveřejnili animaci, která upozorňuje na tragický osud civilistů ve válkou zmítané zemi. Masivně se šíří na sociálních sítích.