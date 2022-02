Kyjevem se v sobotu večer a v noci na dnešek opakovaně rozléhal zvuk sirén. Podle deníku The New York Times před 01:00 (půlnoc SEČ) městem otřásly dva velké výbuchy. Výbuch byl podle stanice CNN slyšet ze západní části města. Při bojích na západě Kyjeva v sobotu večer zahynul šestiletý chlapec, uvedla CNN. Dalších několik ukrajinských civilistů utrpělo zranění.

Online reportáž

Ruským vojákům se podařilo proniknout do ukrajinského města Charkov. Na sociálních sítích o tom ráno informoval poradce ukrajinského ministerstva vnitra Anton Heraščenko, kterého citovala agentura Reuters. Podle ukrajinské agentury Unian se ve městě odehrávají pouliční boje.

V Luhanské oblasti na východě země byly hlášeny těžké boje. Tyto informace však nebylo možné nezávisle ověřit, uvedla DPA. Podle agentury Reuters Ruskem podporovaní separatisté v Luhansku oznámili, že ve městě Roveňky byl ukrajinskou raketou vyhozen do vzduchu ropný terminál.

Do Běloruska přijela ruská delegace, jejím cílem je jednání s ukrajinskou stranou. „V souladu s dohodou přijela do Běloruska ruská delegace složená ze zástupců ministerstva zahraničí, ministerstva obrany a dalších rezortů včetně prezidentské administrativy. Jsme připraveni začít jednat ve městě Homel,“ citovala agentura Ria Novosti mluvčího Kremlu Dmitrije Peskova.

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj reagoval, že k jednání může dojít ve Varšavě, Budapešti či Istanbulu, ale nikoli v Bělorusku.

Ukrajinská společnost Ukravtodor, která má na starosti výstavbu a údržbu silnic, uvedla, že odstraňuje všechny dopravní značky, které by mohly být použity ruskými silami při hledání cesty. „Nepřítel má špatnou komunikaci, nemůže se orientovat v terénu," uvedla firma na facebooku. „Pomůžeme jim dostat se přímo do pekla," dodala. Firma také zveřejnila upravenou fotografii standardní dopravní značky, na níž byly směrovky do okolních měst nahrazeny nadávkami.

Společnost Google začala bránit ruským médiím financovaným státem, aby získávaly prostředky z reklam umisťovaných na jejich webových stránkách, v aplikacích a na platformě YouTube, uvedla agentura Reuters s odkazem na vyjádření internetové firmy. Rozhodnutí se vztahuje mimo jiné na ruskou televizi RT (Russia Today).

Hackerská skupina Anonymous vyřadila z provozu webové stránky čečenské vlády. Trestá tak Čečence za to, že vyslali své jednotky na Ukrajinu - na pomoc Vladimiru Putinovi.

Desítky ruských humanitárních organizací vyzvaly v otevřeném dopise prezidenta Vladimira Putina, aby zastavil válku. Válka je humanitární katastrofa vedoucí k bolesti a utrpení, píší.