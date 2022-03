Armádní velitelství ve Lvově uvedlo, že cílem ruských raket byla vojenská základna ve městě Javoriv, které se nachází jen zhruba 20 kilometrů od polských hranic. Na výcvikové středisko, určené především pro mírové mezinárodní mise, mělo kolem šesté hodiny ráno dopadnout celkem osm střel. Zatím není jasné, zda výbuchy způsobily škody a zda si vyžádaly oběti.

Podle informací BBC ráno z areálu základny v Javorivu stoupal dým, útok potvrdila také kancelář starosty Lvova.

War comes to west #Ukraine this morning. Russia has launched bombing raids just a few kilometres from the #Poland border.

Podle portálu The Kyiv Independent byly exploze slyšet i ve městě Ivano-Frankivsk, které leží asi 150 kilometrů východně od slovenských hranic. Starosta Ruslan Marcinkov řekl, že podle předběžných informací byly výbuchy výsledkem útoku na letiště.

Varovné protiletecké sirény se v noci a ráno rozezněly také v řadě dalších ukrajinských měst, například v Kyjevě, Charkově, Oděse, Kramatorsku, Žytomyru nebo v Poltavě. V Charkově například pokračuje pátrání po přeživších útoku na pětipatrový obytný dům. Agentura Interfax dnes informovala, že záchranáři pod troskami našli tělo třiasedmdesátileté ženy.

Ruské odstřelování ve městech Severodoněck a Rubižne v Luhanské oblasti poškodilo desítky bytových jednotek a rozpoutalo masivní požáry, uvádějí ukrajinští hasiči.

Město Volnovač v Doněcké oblasti na Ukrajině bylo zcela zničeno ruským bombardováním, prohlásil guvernér regionu Pavlo Kyrylenko. Zdevastována je i místní nemocnice, lidé se schovávají ve sklepích. Kyrylenko také informoval o údajném ruském náletu na evakuační vlak v Doněcké oblasti. Při útoku podle něj zemřel jeden člověk, další je zraněný.

Shelled residential building in #Chernihiv. Same story in #Kharkiv. EvAcuation train from #Donetsk region also shot at. And rockets hit Ivano-Frankie’s airport. Just a couple of hours of sleep and all this happens pic.twitter.com/cY71zNP3Zw