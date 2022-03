Bývalý příslušník 22. kanadského královského pluku dorazil na Ukrajinu minulý týden, spolu s dalšími třemi kanadskými veterány. Urazil při tom více než sedm tisíc kilometrů. K zapojení se do války na Ukrajině jej naverboval kamarád, který pomáhá zařizovat humanitární konvoje na Donbasu. „Když jsem se dozvěděl, co se v zemi děje, cítil jsem se jako hasič, který slyší zvonit sirénu,“ popsal Wali.

Přezdívku mu dali lidé v Afghánistánu, kde odsloužil dvě mise proti bojovníkům Tálibánu. Wali v arabštině znamená ochránce. V letech 2009 a 2011 bojoval v provincii Kandahar, kde jeho jednotka mimo jiné proslula tím, že její odstřelovač zasáhl protivníka na rekordní vzdálenost 3,5 kilometru.

Jméno Wali používá dodnes, kvůli anonymitě i bezpečí své rodiny. Doma totiž tento IT odborník zanechal manželku a ročního syna, informuje server Daily Mail. S rodinou žije v kanadském Québecu. Manželka ho podle jeho slov neochotně nechala odejít bojovat po boku Ukrajinců, protože držet ho doma by pro něj bylo jako vězení. „Syn za týden oslaví první narozeniny. Je to těžké, ale musím," prohlásil Wali.

??El franco-canadiense de seudónimo ‘Wali’ y para otros ‘Valley’, del 22e “Régiment” canadiense, considerado uno de los mejores snipers del mundo, ha llegado a Ucrania. pic.twitter.com/uWSonpkpjz — Blackbreadcrums???????? (@banpercie) March 9, 2022

Elitní sniper podle svých slov cítí povinnost pomoci Ukrajině v boji proti Rusku. „Jsou tady lidé, kteří jsou bombardováni jen proto, že chtějí být Evropany, a ne Rusy. Musím jim pomoci,“ řekl.

Příjezd legendárního střelce na Ukrajinu ve čtvrtek potvrdil i běloruský opoziční server Nexta. „Sniper v průměru zastřelí sedm lidí za den. Na frontě, jaká je v současnosti na Ukrajině, jich může být až deset. Wali jich zvládne i čtyřicet za den," napsala Nexta.

Puška v jedné ruce, foťák v druhé

Zatímco jeho pravé jméno zůstává veřejnosti skryto, jeho tvář i přezdívku už zná většina Ukrajinců. A brzy je pravděpodobně poznají i Rusové. Wali už dorazil na frontu a svou misi dokumentuje na sociálních sítích. Deník své cesty na Ukrajinu začal psát tři dny po začátku ruské invaze. Poté, co do země dorazil, psal o vřelém přijetí, kterého se jemu i ostatním dobrovolníkům od Ukrajinců dostalo. „Vítali nás s vděčností, potřesením ruky i objetím," svěřil se.

Zdroj: Youtube

Rodák z Montrealu ocenil také ukrajinskou vynalézavost v boji proti ruské okupaci. „Vládne zde hrdinská atmosféra. Už nepočítáme příběhy bojovníků a obyčejných lidí vzdorujících ruské armádě. Farmář, který čeká, až Rusové o přestávce opustí své tanky, a pak jim je s traktorem odtáhne? Představte si to! Ukrajinci vejdou do dějin jako lid válečníků,“ neskrýval nadšení.

Popisuje však také stres a napětí v zemi okupované ruskými vojsky. Sirény při náletech mu podle jeho slov neustále připomínají, že už pro něj i jeho spolubojovníky nic není normální. „Ještě před týdnem jsem programoval. Teď chystám protitankové střely ve skladu, abych mohl zabíjet lidi. To je teď moje realita,“ popsal Wali podle kanadské televize CBC.

Apokalypsa v Mariupolu: Zkázu města odhalují satelitní snímky, situace je děsivá

Muž, který od roku 2015 už jako civilista jezdil bojovat do Iráku proti Daeši, také nabádá další válečné veterány i obyčejné dobrovolníky, aby vyrazili na Ukrajinu bojovat proti ruské agresi. „Nebuďme pasivně agresivní. Pojďme do toho! Není čas ztrácet čas,“ napsal na Facebooku.

Jako při apokalypse

Legendární sniper se nejprve ukrýval v jednom z opuštěných domů na Ukrajině, poté se spojil s ukrajinskými obrannými silami. Když se poprvé vydal z úkrytu na předměstí, byl v šoku. „Vypadá to tady jako při apokalypse. Silnice jsou plné uprchlíků a zastavených aut. Za okny jsou naskládané pytle s pískem. Nad hlavou hučí nepřátelské vrtulníky. Je to smutné,“ popsal v deníku.

Vývoj konfliktu však vidí optimisticky. „Před měsícem se Rusové zdáli neporazitelní. Dnes už tomu tak není. Vítězství začíná, když v očích nepřítele vidíte porážku,“ řekl s odkazem na fotografie rezignovaných zajatých ruských vojáků.

K ukrajinské armádě se podle aktuálních informací přidalo zhruba dvacet tisíc dobrovolníků z 52 zemí světa. Bojují v takzvané cizinecké legii. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj už dříve vyzval dobrovolníky, kteří mají vojenské zkušenosti, aby přišli jeho zemi na pomoc. Armáda jim zajistí zbraně a munici.

Na Ukrajinu chtějí jet bojovat také někteří Češi. Premiér Petr Fiala (ODS) se s prezidentem Milošem Zemanem minulý týden dohodl na tom, že lidem, kteří odjedou bojovat za Ukrajinu, mohou garantovat beztrestnost abolicí.