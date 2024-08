Ukrajinská ofenziva v západoruské Kurské oblasti překazila nepřímé rozhovory mezi Ruskem a Ukrajinou v Kataru o zastavení vzájemných úderů na energetickou infrastrukturu. V sobotu to s odvoláním na své nejmenované zdroje tvrdí deník The Washington Post, podle něhož rozhovory měly vést k částečnému příměří mezi Ukrajinou a Ruskem.

Ukrajina a Rusko tento měsíc měly do Kataru vyslat své delegace, které měly jednat o dohodě, jež by zastavila útoky na energetickou infrastrukturu na obou stranách, uvedli podle amerického listu diplomaté a funkcionáři obeznámení s rozhovory, které mohly údajně vyústit v částečné příměří, což by poskytlo oběma stranám úlevu.

Nepřímé rozhovory, v nichž Katařané měli sloužit jako mediátoři a setkávat se zvlášť s ukrajinskou a zvlášť s ruskou delegací, zmařil překvapivý vpád ukrajinských vojáků do Kurské oblasti minulý týden, uvedly zdroje.

Rusko dlouhodobě útočí raketami s plochou dráhou letu a drony na ukrajinskou energetickou infrastrukturu a způsobuje neopravitelné škody na ukrajinských elektrárnách. Ukrajina zase útočí drony na ruská ropná zařízení včetně rafinerií a skladů paliva, čímž snížila kapacitu Ruska v rafinaci o odhadem 15 procent a zvýšila ceny plynu ve světě, píše The Washington Post.

Vyjednávání o ukončení války přerušeno

Některé osoby zapojené do jednání podle zdrojů doufaly, že jednání by mohla vést k obecnější dohodě o ukončení války. Jeden diplomat podle deníku uvedl, že ruští představitelé své setkání s katarskými vyjednávači přerušili po ukrajinském vpádu do západního Ruska. Ruská delegace to údajně označila za eskalaci. Kyjev prý Dauhá o své přeshraniční ofenzivě předem neinformoval.

Rusko však rozhovory neodvolalo, pouze požádalo o čas, uvedl diplomat. Ukrajina chtěla poslat svou delegaci do Dauhá i tak, ale Katar to odmítl, protože v jednostranném setkání neviděl přínos.

Ukrajina nepozvala ruskou delegaci na červnový mírový summit ve Švýcarsku, ale ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj řekl, že na další summit, který by se měl konat na podzim, už Moskva pozvána bude. Někteří ukrajinští představitelé a západní diplomaté to vidí jako znamení, že Kyjev je nyní více otevřený jednáním s Ruskem.

Zelenskyj však také prohlásil, že o plnohodnotném příměří by Kyjev uvažoval jen v případě, že Rusko stáhne své vojáky z ukrajinského území, včetně Krymu, které Rusko anektovalo v rozporu s mezinárodním právem už v roce 2014. Ruský prezident Vladimir Putin zase požaduje, aby Ukrajina Rusku nejdřív podstoupila své čtyři oblasti, které Kreml prohlásil za součást Ruska, a to i s územím, které nyní Moskva neokupuje.