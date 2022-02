K hezkému, ale kapesnímu centru pod středověkým hradem, které nese uherské stopy, přibylo ve třicátých letech několik čtvrtí pro úředníky zdejších vládních československých institucí. Vedle „Malé Prahy“ je to především modernistické Malé Galago. Vládní čtvrť, které vévodí obří budova tehdejší zakarpatské vlády.

Za první republiky nikde nic takového jinde v Československu nevzniklo a i v rámci Ukrajiny žádnou takovou architekturu nenajdete.

Čechoslováci, tedy především Češi, dali základ tomu, že z nevelkého okresního městečka vyrostla dnešní více než statisícová metropole jihovýchodu Ukrajiny. S důležitým průmyslem, letištěm i mnoha hotely, protože nejen pro Ukrajince je Užhorod zajímavým turistickým centrem.

„Na Čechy tu vzpomínají všichni rádi. Bylo to jak pro tohle město, tak pro celé Zakarpatí nejlepší období za mnoho století,“ říká mi moje bytná Natálie. „Kvůli české čtvrti, hlavně Malému Galagu, sem před covidem jezdilo mnoho ukrajinských studentů, protože jiné takové rozsáhlé ukázky modernistické architektury na Ukrajině nejsou. Město chtělo, aby byla čtvrť mezi památkami UNESCO. To se sice ještě nepodařilo, ale památkově chráněné už to tady na Ukrajině je,“ vysvětluje. „A bydlet v domě, který tu postavili za Čechů, je tady v Užhorodě dodnes terno. Jsou to ty nejdražší a nejlepší byty, nesrovnatelné s tím, co se tu stavělo za Sovětského svazu,“ uzavírá.

Památníky Masaryka i Štefánika

Po Češích tu také zbylo nejoblíbenější místo pro zdejší obyvatele, stromořadí a promenáda kolem řeky Uh. Pod dnes už téměř stoletými stromy jsou nově lavičky, místní si sem chodí zaběhat, nebo na rande, či procházku se psem, je tu i cyklostezka.

Promenádu uzavírá Masarykův most, který je tu také ještě z doby první republiky a asi uprostřed promenády je obnovená Masarykova jubilejní škola, což připomíná velký nápis na její fasádě. „Moje neteř tam chodí, je to nejlepší škola v Užhorodě,“ chlubí se mi čtyřicátník Bohdan, který prodává ve vlastním obchodě s potravinami.

EXKLUZIVNĚ: Ukrajinské ženy a děti odjíždí. Muži se ale hlásí do armády a bojují

Kousek od Masyrykova mostu je pak velký pomník Tomáše Garrique Masaryka s jeho mohutnou bustou a nápisem v češtině a ukrajinštině, který připomíná jeho zásluhy na vzniku Československa. Na druhém konci parku je pak navíc ještě velká busta generála Milana Rastislava Štefánika, kde je zase kombinace slovenského a ukrajinského nápisu.

Všichni místní o těchto památnících vědí. Také policisté, kteří mě na chvíli zadrží za fotografování budou zdejší administrativy, které jsou ve zmíněné „české“ čtvrti Malé Galago, mi tak po vysvětlení situace , že jsem český novinář, bez váhání ukáží cestu.

Až přijdou Rusové, památky po Češích odstraní

„Bojím se, že kdyby teď byla Ukrajina poražena putinovým Ruskem, tak budeme muset Masaryka odstranit a někam schovat,“ říká mi ustaraně Vasil, postarší řidič taxi, které se mi podařilo na okraji „české čtvrti“ stopnout.

POSTUP BOJŮ: Putin nařídil vysoký stupeň pohotovosti jaderných zbraní

Zdroj: Deník

„Za Sovětského svazu se československá historie Užhorodu téměř nesměla připomínat, jestli se vrátíme pod nadvládu Moskvy, tak si myslím, že tomu bude zrovna tak. Putin je podle mě ještě horší, než Sovětský svaz. Vždyť se podívejte, jak zabíjí lidi v Kyjevu a bombarduje město. Bůh ochraňuj, aby to došlo sem.“

A pak se na chvíli zamyslí. „A proč vy Češi nám teď nepřijdete pomoci se bránit Rusům?“ zauvažuje Vasil. „Kdyby byl Masaryk, tak ten neváhal a české vojáky by nám na pomoc poslal.“

Zdroj: DeníkLuboš Palata, zkušený novinář a komentátor s více než třicetiletou praxí v zahraničním zpravodajství. Jako reportér se mimo jiné zúčastnil válek v bývalé Jugoslávii, v Iráku a opakovaně navštívil i Donbas.