Ne všichni Ukrajinci mají chuť bojovat a plnit vojenskou povinnost. Hledají proto způsoby, jak se vyhnout náborářům. Někteří vypověděli, že kvůli svému náboženství nechtějí zemi bránit zabíjením.

Ještě před začátkem války na Ukrajině měli muži, jež z důvodu přesvědčení nechtěli vykonávat vojenskou službu, alternativu. Nyní už nikdo místo bojů pracovat v zemědělství, nebo sociálních službách nemůže.

Deník The New York Times píše, že možnost vypršela poté, co bylo na Ukrajině zavedeno stanné právo.

Čtyřicetiletý Mychajlo Javorský byl dokonce proto, že kvůli náboženskému přesvědčení nechtěl narukovat, odsouzen k ročnímu vězení. „Nejsem připravený zabít jiného člověka pro kus Ukrajiny nebo kus Nového Zélandu. Mám jiné hodnoty,“ svěřil se.

A další věřící se k němu přidávají. „Zabít někoho není obrana. Radši zemřu sám, nebojím se ani vězení,“ uvedl rovněž odsouzený Vitalij Alexeenko.

Odmítnutí vojenské služby z důvodu svědomí je přitom mezinárodně uznávaným právem. Výjimky na Ukrajině nyní mohou využít jen ti se špatným zdravotním stavem, osamělí nebo lidé, kteří se starají o někoho zranitelného.

Některým se takové praktiky nelíbí. „To, že je v ústavě napsáno, že všichni muži musí bojovat, podle mého názoru není v souladu s dnešními hodnotami,“ citoval portál BBC Ukrajince Yehora.

Muž dodal, že je mu líto vojáků, kteří bojují v první linii, avšak sám nemá k dispozici pacifistickou alternativu. Nechce jít do války, protože sledoval, jak jeho otec zápasí s duševními problémy po bojích se sovětskou armádou v Afghánistánu. Policie ho už obvinila z vyhýbání se odvodu.

Nelegální vyhýbání se válce

Lidé upozorňují také na to, že některé praktiky náborářů jsou nevhodné. Důstojníci čelí obvinění za braní úplatků, korupci či zastrašování. Lidé totiž často platí tisíce dolarů za to, aby jim úředníci vystavili padělané dokumenty, které je prohlašují za nezpůsobilé ke službě.

Ukrajinci, kteří nechtějí bojovat, už vymysleli způsob, jak se narukování vyhnout. Přes sociální síť Telegram si posílají tipy, kde důstojníci, známí kvůli barvě své uniformy jako Olivové, hlídkují. Někdy tamní skupiny čítají úřes sto tisíc členů.

Stanné právo zavedl Zelenskyj v únoru 2022:

Ukrajinská vláda a ministerstvo obrany nyní cítí, že je nutné občany více motivovat k boji. Motto nejnovější informační kampaně zní „Bát se je v pořádku“. Strach je totiž běžnou součástí života Ukrajinců.

Stanné právo, jež zakázalo všem mužům ve věku 18 až 60 let opustit zemi, zavedl prezident Volodymyr Zelenskyj po napadení Ukrajiny Ruskem. Ukrajinci na jeho základě musí dodržovat i řadu dalších omezení, například stanovené zákazy vycházení, kontroly dokumentů, osobních věcí, domovů či zákaz demonstrací. Na konci července ukrajinský parlament prodloužil všeobecnou mobilizaci do 15. listopadu.