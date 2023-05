Rusko v noci na úterý podniklo další rozsáhlý vzdušný útok na Kyjev. Ukrajinští vojenští představitelé informují o sestřelení všech 18 ruských raket, včetně šesti nadzvukových střel Kinžal, které je obtížné zachytit. Podle starosty metropole Vitalije Klička si útoky přesto vyžádaly nejméně tři zraněné, média informují o dopadech trosek střel. Ruské ministerstvo obrany později podle agentury Interfax oznámilo, že při úderu střelami Kinžal zasáhly ruské síly systém protivzdušné obrany Patriot v Kyjevě.

Kh-47M2 Kinžal na stíhačce MiG-31K. | Foto: The Presidential Press and Information Office / Wikimedia Commons / CC-BY-4.0

Velitel ukrajinských ozbrojených sil Valerij Zalužnyj ráno na síti telegram uvedl, že obrana sestřelila všech 18 střel různého typu, včetně šesti moderních ruských hypersonických raket Kinžal, devíti řízených střel s plochou dráhou letu Kalibr a tří taktických raket Iskander. Rusové podle něj utočili také pomocí bezpilotních letounů, i v jejich případě hlásí ukrajinská strana zničení.

„Další neuvěřitelný úspěch ukrajinských vzdušných sil! Poslední noc naši obránci oblohy sestřelili šest ruských hypersonických střel Kinžal a 12 dalších střel,“ uvedl zanedlouho na twitteru také ministr obrany Oleksij Reznikov.

Poděkoval ukrajinským ozbrojeným silám a také západním partnerům, kteří Ukrajině bránící se ruské vojenské agresi poskytují zbraně včetně systémů protivzdušné obrany.

Mluvčí ruského ministerstva obrany Igor Konašenkov ve svém hlášení o vývoji invaze podle agentury TASS mimo jiné sdělil, že ruské síly v noci na dnešek provedly „soustředěný úder vysoce přesnými zbraněmi dlouhého doletu“ na jednotky ukrajinské armády, sklady munice, zbraní a vojenského vybavení dodaného Ukrajině západními zeměmi.

„Cíle úderu bylo dosaženo. Všechny určené objekty byly zasaženy,“ prohlásil Konašenkov, který rovněž tvrdil, že Rusové zasáhli v Kyjevě systém Patriot americké výroby.

Ukrajina o prvním zničení střely Kinžal vystřelené z Ruska na její území informovala v prvním květnovém týdnu. Podle velitele ukrajinského letectva Mykoly Oleščuka se to armádě povedlo právě díky systému Patriot, který zemi poskytli západní spojenci.

Kinžaly jsou součástí řady hypersonických zbraní, které ruský prezident Vladimir Putin představil v roce 2018, kdy tvrdil, že mohou zasáhnout téměř jakékoliv místo na světě a úspěšně se vyhnout protiraketovému štítu Spojených států. Rusko použilo tuto zbraň ve válce poprvé právě během své invaze na Ukrajině a odpálení střel Kinžal od loňska přiznalo jen několikrát, píše agentura Reuters.

Je to poprvé, co Ukrajina hlásí zničení hned několika hypersonických střel, a pokud se to potvrdí, bude to ukázka účinnosti nově rozmístěné Západem dodané protivzdušné obrany, poznamenala agentura. Dříve byla podle ní schopnost systémů Patriot zachytit střely Kinžal pouze teoretická. Zničení šesti nadzvukových střel najednou by naznačovalo, že by mohlo jít o spolehlivou obranu, nikoli o štěstí.

Obnovení vzdušných útoků

Rusko po několikatýdenní pauze vzdušné útoky proti Kyjevu obnovilo koncem dubna. Ten dnešní byl tento měsíc už osmým. „Byl výjimečný svou hustotou - maximální počet útočných raket v nejkratším čase,“ uvedl k němu na telegramu šéf vojenské správy v Kyjevě Serhij Popko.

Reuters poznamenal, že Rusko nyní podniká vzdušné údery z velké vzdálenosti s nejvyšší frekvencí od začátku invaze a činí tak v době, kdy se ukrajinské síly chystají na protiofenzívu. Během zimy podnikali Rusové na Ukrajinu rozsáhlé vzdušné údery přibližně s týdenní frekvencí. Kyjev zároveň nyní obvykle hlásí zničení většiny ruských střel.

Agentura Ukrinform psala o zhruba 20 explozích, které byly slyšet v Kyjevě. Starosta Kličko na telegramu informoval, že padající trosky dopadly na zoologickou zahradu, jednu budovu a také na několik aut, která zapálily. Úřady v noci na úterý obyvatele Kyjeva opakovaně varovaly a vyzvaly je, aby se uchýlili do krytů a setrvali tam do odvolání. Letecký poplach platil v noci na dnešek i ve většině dalších částí Ukrajiny.