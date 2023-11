/ANALÝZA/ Ukrajinská ofenziva dokázala zatlačit Rusy maximálně o dvacet kilometrů od předchozích linií fronty. Na některých úsecích se Rusům dokonce podařilo za cenu vysokých ztrát postoupit. Co se to nyní na Ukrajině děje? Přinášíme tři zásadní otázky a odpovědi na ně.

Ukrajinští vojáci během protiofenzivy v Záporožské oblasti | Foto: Profimedia/Gian Marco Benedetto/Anadolu Agency/abacapress.com

1. Dá se ofenziva ukrajinské armády označit za prohru, nebo pořád může vést ke zhroucení ruské obrany?

Za úspěšnou se ukrajinská ofenziva zatím označit nedá, pokud se dá vůbec nazvat ofenzivou. V nejdůležitějším směru k pobřeží Azovského moře postoupili Ukrajinci jen asi o dvacet kilometrů, a to ještě na poměrně úzkém úseku fronty, který se jim zatím nedaří rozšířit. Podobné je to u Bachmutu nebo na levém břehu Dněpru. V obou případech jde sice o lokální úspěchy, ale pokud si nevezmeme na mapu Ukrajiny lupu, půjdou jen těžko identifikovat.

Podle vojenských odborníků jde stále o první fázi testování sil protivníka. Do té druhé, která by umožnila nasadit nové mechanizované divize vyzbrojené západními tanky, se ukrajinská ofenziva zatím nedostala. To však stále nevylučuje nějaký překvapivý rychlý vývoj, a to dokonce ještě letos. I západní analytici ale připouštějí, že ruské armádě se v obraně daří lépe.

Válku na Ukrajině podle expertů asi čeká patová situace. Rozhodující fáze je tu

2. Vyrábí Rusko dost zbraní na zásobování fronty a je na tom lépe než Ukrajina, která musí spoléhat hlavně na dodávky západních zbraní?

Ruský obranný průmysl těží z toho, že jel na slušné obrátky už před válkou. Rusko vydávalo na obranu už před válkou 4,4 procenta hrubého domácího produktu (HDP), tedy výrazně více než většina členů NATO. Navíc mnoho zbraní vyváželo. Nyní dokonce podle Rádia Svobodná Evropa staví nové zbrojní továrny.

Naopak evropští členové NATO měli před válkou minimální rozpočty na obranu, často jen procento HDP, velice nízké objednávky zbraní, a tím i velmi malé výrobní kapacity. To se mění velmi pomalu. Ukrajina, jejíž zbrojní výrobu komplikují raketové útoky, ruské výrobě zbraní nestačí konkurovat. Náčelník ukrajinského generálního štábu Valerij Zalužnyj připouští, že i se všemi dosavadními dodávkami je situace na frontě vyrovnaná a Ukrajinci nemají převahu.

Zdroj: Youtube

3. Co se může na dnešní situaci na ukrajinsko-ruské frontě změnit? Hraje čas spíše pro Rusko, nebo pro Ukrajinu?

Čas hraje pro větší Rusko. Situaci by mohly změnit masivní dodávky nejmodernějších západních zbraní Ukrajině. Stíhačky F-16, nejmodernější tanky, rakety dlouhého doletu. Některé zbraně Západ Ukrajině nedodává záměrně, aby jimi Kyjev nemohl zaútočit na Moskvu. Jiné prostě v dostatečném množství nevyrábí. I Západ totiž potřebuje novou výzbroj.

Rusové ale na současnou armádu Ukrajiny svým množstvím a kvalitou evidentně stačí. „Nejdůležitější je letectvo. Vzdušná kontrola je pro rozsáhlé pozemní operace nezbytná,“ vyzývá Západ Zalužnyj.