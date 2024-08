Podařilo se za tři týdny dosáhnout Ukrajině cílů ofenzívy v Rusku?

Stejně tak jak byla utajena příprava ukrajinské ofenzívy, což byl základ jejího šokujícího počátečního úspěchu, Ukrajina neupřesňuje cíle tažení. „Dosahujeme v Kurské oblasti dobrých výsledků – plníme náš strategický úkol,“ nechal se slyšet ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj.

Tento týden k tomu dodal: „Ukrajina má připravený mírový plán. Hlavním cílem plánu je donutit Rusko k ukončení války.“

„Odvážná přeshraniční ofenziva Ukrajiny, která probíhá již čtvrtý týden, úspěšně odhaluje limity Putinovy kdysi úctu budící vojenské mašinérie,“ uvádí k tomu jako jeden z hlavních výsledků ukrajinské akce think tank Atlantic council.

Na druhou stranu se zdá, že v Doněcké oblasti, které měla akce ukrajinské armády u Kurska odlehčit, se poměry nemění. Moskva z tohoto úseku fronty, kde pomalu a za cenu velkých ztrát postupuje, žádné zásadnější síly nestáhla.

Změnilo obsazení části země Ukrajinci náladu mezi Rusy?

Z Ukrajinci obsazených území muselo být evakuováno sto tisíc Rusů, obsazených je sto vesnic a několik menších měst, boje se blíží ke Kurské jaderné elektrárně, která má nulovou ochranu před boji, ale Rusové ji stále udržují v provozu.

Situace kolem Kurska ale není pro Kreml prioritou. „Rusko sice překvapila ofenziva v Kurské oblasti, ale má větší zájem dobýt Pokrovsk, který je klíčovým logistickým centrem v Donbasu na východní Ukrajině, a jeho vůdci nechtějí vojáky z této fronty přesouvat,“ uvádějí The New York Times.

Změny nálad v tvrdě kontrolované společnosti, kde za jakýkoliv projev odporu hrozí dlouhé roky ve vězení, se podle pozorovatelů hodnotí těžko. Přesto považují problémy u Kurska za projev slabosti režimu a zvýšení tlaku uvnitř Ruska na ukončení války.

Nevyčerpá kurská operace Ukrajince příliš a nemůže přinést víc škody než užitku?

Ukrajinští novináři vesměs kurskou operaci chválí a mnozí Ukrajinci i v soukromí hovoří o jasné změně nálady, která byla před Kurskem na Ukrajině velmi pochmurná, protože armáda od loňské nezdařené protiofenzivy pouze ustupovala. Navíc se celá válka dosud vedla na území Ukrajiny s výjimkou nepříliš častých ukrajinských útoků na strategické cíle v Rusku. „Šokující vpád do Kurské oblasti nabídl Ukrajincům vzácný okamžik naděje,“ napsala agentura Reuters.

Asi deset tisíc ukrajinských vojáků, vesměs elitních jednotek, na frontě u Doněcka chybí, zvláště v situaci, kdy nově mobilizované ukrajinské síly mají podle novinářů pohybujících se na frontě výrazně menší motivaci k boji.

Nejvíce nebezpečná by pro Ukrajinu byla varianta, že by v bojích u Kurska ztratila své elitní jednotky a dobytá území by nedokázala dlouhodobě udržet. „Nepřítel se snaží stáhnout jednotky z jiných směrů,“ varoval před změnou situace velitel ukrajinské armády Oleksandr Syrskyj, podle něhož jde asi o třicet tisíc ruských vojáků.

Může Rusko v případě postupu Ukrajinců do hloubi země sáhnout k použití jaderných zbraní?

Rusko takovou variantou nejen ústy propagandistů, jako je bývalý prezident Dmitrij Medveděv, ale i serióznějšími kanály stále hrozí. Naposledy se takto směrem k Západu vyjadřoval tento týden ministr zahraničí Sergej Lavrov. „Nyní opět potvrzujeme, že zahrávání si s ohněm je pro dospělé strýce a tety, jimž byly svěřeny jaderné zbraně té či oné západní země, velmi nebezpečné,“ uvedl Lavrov. A varoval, že „třetí světová válka“ by se rozhodně netýkala jen Evropy.

Použití jaderné zbraně, například na Kyjev, by bylo sice šokující, ale v realitě ukrajinsko-ruské války by to mohlo Rusku více uškodit, než pomoci. Nepoužití jaderné zbraně si dává jako podmínku tiché podpory Čína, bez níž není Rusko schopno ve válce pokračovat. Na druhé straně i ruská jaderná doktrína umožňuje nově použít jaderné zbraně jako první, pokud by byla zásadně ohrožena existence Ruské federace.