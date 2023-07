Začíná hlavní úder ukrajinské protiofenzivy. Zaměří se na jih, tvrdí Američané

ČTK

Na Ukrajině začal hlavní úder ukrajinské protiofenzivy, při němž se Ukrajinci pokusí prolomit pomyslný pozemní most spojující poloostrov Krym s dalšími Ruskem okupovanými územími na jihu Ukrajiny. S odvoláním na dva nejmenované představitele Pentagonu to uvedl deník The New York Times.

Ukrajinští vojáci během protiofenzivy v Doněcké oblasti | Foto: Profimedia/Diego Herrera Carcedo / Anadolu Agency/Abacapress.com