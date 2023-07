Ukrajinského generála Oleksandra Syrského moc lidí nezná. Muže, který stojí za protiofenzivou Kyjeva, přitom odborníci označují za dosud nejúspěšnějšího generála 21. století. A má za sebou řadu úspěšných operací.

Velitel vojenských operací na východní Ukrajině Oleksandr Syrskyj. | Foto: ČTK

Protiútok Ukrajiny v Charkově anebo obrana Kyjeva na začátku loňské invaze. Za oběma úspěchy stojí velitel vojenských operací na východní Ukrajině Oleksandr Syrskyj. Nyní má za úkol dohlížet hlavně na obnovenou ukrajinskou ofenzivu. Jeho druzi do něj vkládají veškeré naděje na další průlom ve válce s Ruskem.

U sedmapadesátiletého generála obdivuje okolí hlavně jeho odhodlání, rozhodnost a inteligenci. Jeho druzi ho popisují jako „vojáka skrz naskrz“.

Každý metr stojí životy. Výsledky ofenzivy chce Kyjev ukázat před summitem NATO

Miluje historii a kvalitní literaturu. „Když se zajímáte o řeckou historii, zjistíte, že používali stejné válečné principy, jako my v naší době,“ uvedl podle listu The Guardian nadšeně.

Změnila se podle něj jen sofistikovanost zařízení, stupeň automatizace a počet mrtvých. Syrskyj říká, že mu záleží na každém životě a hlavní pro něj je poměr ztrát, které utrpí Ukrajina ke ztrátám nepřítele. „To odráží vaši efektivitu jako vojenského vůdce,“ řekl. Právě proto chce vždy minimalizovat očekávaný počet ztrát.

Na rozdíl od Rusů drží při sobě

Při plánování útoku stojí nejraději nohama pevně na zemi. „Nepřítele nesmíme podceňovat. Předvídal a nadále předvídá nejnebezpečnější směry našich pohybů a buduje tam silnou obranu, kterou je docela obtížné proniknout,“ uvedl. Dodal přitom, že Rusové stále mění taktiku.

Výhodu ukrajinské armády vidí Syrskij v jednotě vojenského velení a vzájemné důvěře vojáků, což je v ostrém kontrastu s nízkou morálkou na ruské straně. Klíčem k úspěchům je podle generála motivace, školení a detailní plánování všech operací.

Jak jde podle generála ukrajinská protiofenziva?

Protiútok nejde tak rychle, jak očekával

V rozhovoru s reportéry BBC generál přiznává, že plánovaná protiofenziva nejde tak rychle, jak by chtěl a očekával. I na východní straně mají podle něj Rusové mnoho opěrných bodů. „Je to těžké a stresující,“ svěřil se reportérům o vývoji v první linii. Přesto stále neztrácí naději.

Situace na bojišti u Bachmutu je údajně jiná než před dvěma měsíci, kdy Ukrajině hrozilo obklíčení. Nyní jsou to podle plukovníka a velitele 57. brigády Oleksandra Bakulina Rusové, kteří mají problémy. Jejich nynější jednotky nejsou jako vojáci Wagnerovy skupiny, kteří zabíjeli s radostí a svůj úspěch založili na atmosféře strachu. I pomalý postup vpřed navíc zvyšuje morálku ukrajinských vojáků.

Pat. Pro rozhodující úder Ukrajinců nejsou přírodní ani politické podmínky

Pozitivním faktem podle velitele je také to, že je to poprvé, co se počty Ukrajinců vyrovnaly počtům ruských vojáků. Je jich přibližně 160 tisíc. Ukrajinské straně se rovněž stále dostává zahraniční podpory, Spojené státy americké jim například poslaly kazetovou munici, Velká Británie zase tanky Challenger 2.

V současnosti pokračuje dlouho očekávaná protiofenziva Ukrajiny s cílem získat zpět její území od ruských okupačních sil. Ukrajinské jednotky postupují dál kolem města Bachmut, ve východním Doněcku a v jihovýchodním Záporoží.