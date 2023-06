Dlouho očekávaná ukrajinská protiofenzíva proti ruským invazním silám začala, píší na svém webu americká stanice ABC News nebo list The Washington Post s odvoláním na nejmenované ukrajinské zdroje. Mluvčí ukrajinského generálního štábu však podle agentury Reuters uvedl, že žádnou takovou informaci nemá. Ruský ministr obrany Sergej Šojgu mezitím podle agentury Interfax tvrdil, že ukrajinská armáda se v noci na čtvrtek pokusila prolomit ruskou obranu v Záporožské oblasti a že Rusové útok odrazili.

Ukrajinští vojáci v boji proti ruským agresorům | Foto: Profimedia/AP Photo/Libkos

Ukrajinská protiofenzíva se zřejmě rozbíhala už několik dnů, píše ABC News, která se odvolává na poznatky amerického Institutu pro studium války (ISW). V posledních hodinách podle americké stanice nicméně nastal významný vývoj - přicházejí zprávy o velké bitvě jižně od města Záporoží na jihovýchodě Ukrajiny. Dva ukrajinští představitelé, včetně zdroje blízkého prezidentovi Volodymyru Zelenskému, stanici potvrdili, že se nyní odehrává aktivní fáze protiofenzívy.

Naprostá nejistota. Kdy přijde ukrajinská ofenziva? Všichni zatím jen hádají

Podle listu The Washington Post ukrajinští vojáci - včetně specializovaných útočných sil vyzbrojených západními zbraněmi a vycvičených v taktice NATO - v noci zintenzivnili údery na ruské pozice na jihovýchodě země. Tím podle čtyř zdrojů z ukrajinských ozbrojených sil zahájili významný tlak na ruské síly, píše deník.

O začátku ukrajinské protiofenzívy dnes informuje rovněž americká stanice NBC News s odvoláním na své ukrajinské zdroje. Ta rovněž připomíná, že ukrajinští činitelé opakovaně prohlásili, že začátek protiofenzívy nebudou veřejně oznamovat.

Mluvčí ukrajinského generálního štábu zprávy médií o začátku rozsáhlého protiútoku odmítl. „Žádné takové informace nemáme. A anonymní zdroje nekomentujeme,“ řekl agentuře Reuters.

Ruskojazyčná stanice BBC odpoledne upozornila na prohlášení náměstkyně ukrajinského ministra obrany Hanny Maljarové, která uvedla, že ruská armáda je u města Orichiv v Záporožské oblasti v „aktivní obraně“. Ukrajinská média to interpretovala jako potvrzení, že protiofenzíva ukrajinských ozbrojených sil skutečně začala, píše BBC.

Ukrajina zahájila ofenzivu, ale neuspěla, tvrdí Moskva. Je to lež, zní z Kyjeva

O možném začátku dlouho očekávané ukrajinské protiofenzívy, jejímž cílem je získat zpět Ruskem okupovaná ukrajinská území na východě a jihu země, se hovoří už několik dní. Kyjev během nich odmítal opakovaná tvrzení ruských zdrojů o tom, že protiútok už začal. Ukrajinský generální štáb v dnešním ranním přehledu situace na bojišti jen poznamenal, že ruské jednotky na záporožském a chersonském úseku fronty pokračují v obraně.

Velký tankový útok?

Představitel Moskvou dosazené správy okupované části regionu Vladimir Rogov ve čtvrtek uvedl, že ukrajinské síly v noci podnikly první velký tankový útok na frontě v Záporožské oblasti. Ukrajinci zaútočili u města Orichiv asi 60 kilometrů jihovýchodně od Záporoží, napsal na sociální síti Rogov. Zároveň tvrdil, že se ruským silám podařilo útok odrazit. Podobně se odpoledne vyjádřil šéf ruského resortu obrany.

Kdo zničil Kachovskou přehradu? Nevíme, ale vše ukazuje na Rusy, tvrdí analytici

Podobná prohlášení jednotlivých stran konfliktu nelze bezprostředně nezávisle ověřit.

Ukrajinské ozbrojené síly by podle The Washington Post mohly usilovat o přerušení „pozemního mostu“ mezi Ruskem a ukrajinským Krymským poloostrovem, který Moskva anektovala v rozporu s mezinárodním právem už v roce 2014. Odřízly by tak klíčové ruské zásobovací linie. Mohly by se také pokusit osvobodit město Melitopol, případně Enerhodar, kde se nachází Záporožská jaderná elektrárna, míní americký deník.