„Dali jsme si za cíl konkrétní pomoc. Té vojenské a humanitární je nyní dostatek a my jsme se rozhodli jít cestou, kterou známe a chceme pomoci konkrétní instituci, jejím studentů a také rodinám,“ popsal Deníku principál pražských cirkusáků Rosťa Novák.

V prvních dnech dorazilo do českého bezpečí už jedenáct dětí a na cestě je dalších šestnáct. „Nejsou to ucelené skupiny, a proto organizujeme i dopravu ze slovensko-ukrajinských hranic. Ale logistika zatím funguje perfektně. Pro děti jsme vyslali mikrobus i automobily,“ dodal Novák.

Do pomoci se dle něj zapojili i jiní cirkusáci po celém světě. „Vytváří se cirkusová síť po celém světě a pomáhají různé company. Například finská, švédská či britská,“ uvedl principál a dodal, že další pomocí budou benefiční představení, kdy výtěžek půjde na začlenění dětí do českých rodin.

Bombový kryt, sklep i metro. Jak se na Ukrajině za dunění války rodí děti

„Víme, že to není otázka pár týdnů. Děti sem přijely bez rodičů a my teď také hledáme, kde budou bydlet. A i když tu jsou bez rodičů, tak hlavní je, že jsou v bezpečí,“ řekl Novák.

Ten si sám uvědomuje, že Cirk La Putyka není škola, ale dětem se ji bude snažit nahradit. „Ty děti jsou zvyklé, že od devíti do jedenácti mají trénink, pak hodinovou pauzu a další trénink následuje až do páté hodiny. Pak je teprve škola. To všechno se jim tu budeme snažit zajistit i u nás. I proto sháníme kouče i učitele,“ doplnil Novák a dodal, že „jeho“ tým je připraven přivést až padesátku dětí.

S nimi pak chce do budoucna vytvořit i představení. „Bude tu určitě taková snaha. Nejdříve však musíme vyřešit tréninkový a učební plán. Ale chceme pro ně vytvořit představení, kde vystoupí i s našimi umělci. Víme však, že vše nemusí jít přímo k premiéře, ale je důležité pomoci a ukázat, že to co děláme, má smysl,“ uzavřel Novák.