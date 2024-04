Čtrnáctiletý chlapec zemřel a dalších pět lidí včetně útočníka bylo zraněno při útoku muže ozbrojeného mečem v severovýchodním Londýně. Mezi zraněnými jsou dva ze zasahujících policistů. Pravděpodobného pachatele zatkla policie, útok není vyšetřován jako terorismus. Zástupkyně londýnské policie Louisa Rolfeová na podvečerní tiskové konferenci uvedla, že zadržený 36letý muž je v nemocnici a byl zatčen kvůli podezření z vraždy.

„S velkým zármutkem mohu potvrdit, že jeden ze zraněných při útoku, třináctiletý chlapec, zemřel,“ uvedl podle agentury AFP policejní komisař Stuart Bell. Policie následně věk zemřelého korigovala. Z rozhovoru s rodinou podle ní vyplynulo, že chlapci bylo 14 a nikoliv 13 let, uvedla stanice BBC. Úřady v souvislosti s incidentem u stanice metra Hainault hovořily o pěti zraněných převezených do nemocnice, což později potvrdil i zástupce londýnské záchranné služby, na kterého se odvolává BBC.

Šestatřicetiletý muž byl zatčen poté, co policie přijela na místo incidentu poblíž stanice metra Hainault, kde najelo auto do domu. „Nedomníváme se, že by širšímu okolí hrozilo nadále nebezpečí,“ uvedl v dřívějším policejním prohlášení Ade Adelekan z metropolitní policie. Ta rovněž uvedla, že incident zřejmě nesouvisí s terorismem a že nepátrá po dalších podezřelých.

Policie v reakci na „rozsáhlé spekulace" ohledně podezřelého uvedla, že nenašla žádný záznam o jeho případných dřívějších trestných činech. Zástupkyně policie Rolfeová poznamenala, že vzhledem k jeho zraněním policie zatčeného zatím nevyslechla. Rolfeová rovněž zopakovala, že dotyčný už zjevně nepředstavuje nebezpečí pro širší okolí. V dané oblasti ale nadále zůstane velké množství policistů. Podle Rolfeové však má policie zájem o jakékoli relevantní informace mimo jiné od svědků události.

Snímky zveřejněné v britských médiích ukazují muže ve žluté mikině s kapucí, jak drží dlouhý meč nebo nůž a prochází poblíž domů v oblasti. Podle svědků bylo slyšet, jak policie při pronásledování podezřelého křičí, aby odložil zbraň, uvedla agentura AP.

Rolfeová vyzvala občany, aby vždy pečlivě rozvážili, co dávají na sociální sítě. Lidé by podle ní měli zohlednit dopad šíření obsahu souvisejícího s útokem na příbuzné zraněných.

Premiér Rishi Sunak na sociální síti X označil incident za "šokující" a uvedl, že "takové násilí nemá v našich ulicích místo".