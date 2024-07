Zdroj: Profimedia/James Speakman/PA via AP

ČTK dnes 16:22

Britská policie zatkla nejmenovaného muže poté, co v Southportu v severozápadní Anglii přišel po napadení nožem zřejmě o život člověk. Lokální zpravodajské servery píší o nejméně jedné oběti, celostátní média zatím nepotvrdily, že by byl někdo zabit. Záchranná služba na síti X jen informovala, že na místo vypravila 13 sanitních vozů, ošetřovala osm zraněných a z toho některé převezla do dětské nemocnice Alder Hey Children's Hospital. Kolik dětí je mezi zraněnými, však zatím britská média neupřesňují.