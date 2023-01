Dům v Dnipru v sobotu zasáhla raketa Ch-22, uvedla dříve ukrajinská armáda. Tato střela byla původně vyvinuta v Sovětském svazu k ničení amerických letadlových lodí. Loni v červnu dvě tyto zbraně mimo jiné zasáhly obchodní centrum v Kremenčuku, kde zabily více než dvě desítky lidí a další desítky zranily.

Počet obětí ruského útoku na ukrajinské Dnipro vzrostl na 40, uvádí úřady

Poradce ukrajinského prezidenta Oleksij Arestovyč v sobotu večer prohlásil, že střelu, která následně dopadla na obytnou budovu v Dnipru, sestřelila ukrajinská protivzdušná obrana. Ukrajinská armáda to odmítla a uvedla, že nedisponuje takovými zbraněmi, které by dokázaly Ch-22 sestřelit.

Nepřesné střely

Střely Ch-22 jsou notoricky známé svou nepřesností, píše CNN. V okruhu několika stovek metrů od zničené budovy se podle serveru nenacházejí žádné cíle armády nebo infrastruktury. Ruskojazyčný server BBC uvedl, že tyto střely na rozdíl od další používané munice - střel s plochou dráhou letu Kalibr, dronů a raket Ch-55 či Ch-101 - létají ve větší výšce od 22 do 25 kilometrů, kde dosahují výrazně vyšší rychlosti. Vypouštěny jsou ze vzduchu relativně blízko od cíle a ukrajinská obrana proto nemá čas, aby se je pokusila sestřelit.

„I ty nejpokročilejší verze systému Patriot (který Ukrajina dosud neobdržela), by na základě popisu jejich výkonu operovaly proti Ch-22 na pokraji schopností, nebo by vůbec nebyly schopné raketu ve vzduchu zasáhnout,“ píše BBC a dodává, že také další moderní západní systémy by měly se sestřelením rakety výrazné potíže.

Vypadalo to jako v pekle. Svědci popsali raketový útok na obytný dům v Dnipru

Rusko loni 24. února podniklo invazi na Ukrajinu. Od té doby tvrdí, že neútočí na civilní cíle, což ale odmítají jak ukrajinští představitelé, tak západní pozorovatelé. O útocích na ukrajinská města a další civilní cíle také hovoří četná svědectví a důkazy.

Záchranné práce pokračují

V Dnipru, kde raketa zasáhla rozlehlý devítipodlažní dům pro zhruba 1700 lidí, pokračují záchranné práce. Záchranáři se probírají sutinami, ze kterých dosud vyprostili 40 těl včetně tří dětí, uvedla dnes podle ukrajinských médií oblastní správa. Přes 70 lidí je raněných, z toho více než 12 kriticky.