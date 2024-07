Krev, strach a bolest. Chvíle po raketovém útoku na dětskou nemocnici v Kyjevě by se daly přirovnat ke scénám z apokalyptického filmu. Některá oddělení zdravotnického zařízení nálet úplně zničil, personál musel děti narychlo evakuovat do krytů, přerušit operace a posléze odklízet trosky. K tragické události se vyjádřil i šéf nemocnice Volodymyr Žovnir.

Ředitel nemocnice: Je to zločin za hranicí lidskosti

Ředitel zdravotnického zařízení přirovnal chvíle po útoku ke „skutečnému peklu“. Popsal, že útok na dětskou nemocnici, kde se léčí děti s rakovinou a dalšími těžkými nemocemi, není jen válečný zločin, ale čin daleko za hranicí lidskosti. „V nemocnici bylo v době útoku 1200 pacientů a personálu. Prováděly se v ní také tři operace srdce,“ citoval projev Žovnira v Radě bezpečnosti Organizace spojených národů (OSN) server BBC.

Před desátou hodinou ranní se podle něj rozezněly sirény, načež personál nemocnice začal okamžitě s evakuací pacientů do protiatomového krytu. „V tři čtvrtě na jedenáct jsme ucítili silný výbuch. Země se zachvěla a stěny se začaly třást. Děti i dospělí křičeli strachy, zranění zase bolestí. Podlahy se na několika místech propadly a zpod trosek bylo slyšet, jak lidé volají o pomoc,“ vypověděl podle portálu OSN.

| Video: Youtube

Při útoku byla poškozena velká část nemocničního komplexu, včetně jednotky intenzivní péče, onkologického a toxikologického oddělení a operačních sálů. Ředitel nemocnice přiblížil, že při útoku byly zraněny více než tři stovky lidí včetně osmi dětí a šest set pacientů museli zdravotníci evakuovat. Dva dospělí v nemocnici zemřeli.

Lékařka odvedla skupinu dětí do bezpečí, pak zemřela

Mezi zesnulými je třicetiletá lékařka Svitlana Lukyanchuková specializující se na onemocnění ledvin. Po spuštění sirén podle portálu Sky News odvedla skupinku dětí do bezpečí, nakonec jí to ale nedalo a vrátila se zpátky do nemocnice, aby zkontrolovala pět zbývajících pacientů, kteří byli stále napojeni na přístroje a nešlo je převézt do bunkru. Navzdory přímému nebezpečí s nimi zůstala, aby se ujistila, že jsou v pořádku.

Zničehonic však jedna z munic zasáhla dialyzační středisko. Dětská lékařka výbuch nepřežila, pacienti vyvázli se zraněními. S doktorkou pracovala zdravotnice Valentyna Hrebeniuková, jež se při vzpomínce na kolegyni rozplakala. V době útoku v budově také pomáhala s evakuací dětí. „V moment úderu jsem viděla, jak tlaková vlna Svitlanu odhodila na parapet. Po úderech bylo uvnitř hodně kouře a špatně se mi dýchalo. Kvůli výparům bylo těžké určit, kam mají děti jít. Navíc stejně jako jejich rodiče křičely strachy,“ popsala. Snažila se odnášet děti do bezpečí tak usilovně, že jí z námahy praskaly žíly na rukou. Kvůli ostatním se prý snažila být silná, ale celá událost je pro ni srdcervoucí a bolestivá.

Při pondělních ruských raketových a bezpilotních útocích bylo na Ukrajině zabito nejméně 46 lidí, z toho 33 zabitých bylo podle místních představitelů v Kyjevě. Starosta Vitalij Kličko přiblížil, že se jednalo o jeden z největších raketových úderů od začátku konfliktu v únoru 2022. Rozsáhlý útok kromě metropole zasáhl nejméně pět dalších měst v centrální a východní oblasti Ukrajiny. Prezident Volodymyr Zelenskyj nazval Vladimira Putina „krvavým zločincem“ a na summitu NATO ve Washingtonu 9. července prosil o posílení ukrajinské vzdušné obrany a dodávky dalších stíhacích letounů F-16. Rusko svou vinu i nadále popírá.