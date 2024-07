Pobodané děti potřísněné krví, pláč a panika. Svědci z místa tragické události vypověděli o okamžicích po hrůzném útoku na děti v budově taneční školy Hart Space v britském Southportu, kde probíhala lekce s hudbou zpěvačky Taylor Swiftové. Sedmnáctiletý útočník na místě ubodal dvě děti, třetí zraněním podlehlo v nemocnici. Dva dospělí, kteří se je snažili ochránit, skončili také v nemocnici.

Útočník do tanečního studia vstoupil v pondělí těsně před polednem místního času a ihned začal bodat přítomné. V té době v centru probíhala lekce tance a jógy zaměřená na děti ve věku od 7 do 11 let. Zúčastnilo se jí celkem 25 dětí.

Děti s bodnými ranami

Místní podnikatel a majitel nedalekého autoservisu Masters Colin Parry s podezřelým těsně před útokem mluvil. „Přijel po naší příjezdové cestě taxíkem, za který nezaplatil. Konfrontoval jsem ho a on se mě agresivně zeptal, co s tím budu dělat,“ citoval list The Guardian Parryho. Útočník poté odešel směrem ke studiu.

Útočník na severozápadě Anglie ubodal tři děti:

| Video: Youtube

Automechanikovi zanedlouho zavolal jeho kolega a přivolal ho na místo činu. Muž poté popsal, že to tam vypadalo jako z hororu. Když viděl, co se děje, ihned zavolal na tísňovou linku.

Parry dále uvedl, že sousedé pomáhali vynášet děti ven před budovu. Jeho kolega nesl dívku celou od krve a snažil se ji udržovat při životě. Byla v kritickém stavu po bodnutí do zad a ramen. Matky přitom plakaly a křičely hrůzou. „Bylo to jako noční můra. Udělal to úmyslně. Nebodl jedenkrát, ten člověk děti pobodal několikrát. Je to blázen,“ citoval portál Sky News Parryho.

close info Zdroj: Profimedia/James Speakman/PA via AP zoom_in V Southportu na severozápadě Anglie přišlo po napadení nožem o život několik lidí.

Šéfka policejního sboru Merseyside Serena Kennedyová uvedla, že přivolaní policisté a záchranáři byli šokováni scénou, kterou po příjezdu na místo spatřili.

Postavil se mezi útočníka a děti

Většina dětí byla ve věku žáků základní školy. Jedna starší teenagerka se mladší dívky snažila vyvést z budovy. Útočník ji bez milosti bodl do zad. Další člověk, jenž chtěl ochránit děti, se snažil odzbrojit útočníka. Místní nyní mají třiašedesátiletého Jonathana Hayese za hrdinu. „Můj manžel slyšel křik a vyšel před svou pracovnu. Když viděl, co se v tanečním centru děje, ihned tam běžel a postavil se mezi útočníka a děti. Pokusil se mu nůž sebrat, což se mu nepodařilo. Agresor ho bodl do nohy,“ řekla podle portálu Daily Mail jeho manželka Helen. Statečný muž je nyní po operaci. Druhým zraněným dospělým má být taneční lektorka Leanne Lucasová, která vedla hodinu.

Další místní obyvatel Ryan Carney sdělil, že jeho matka viděla těla potřísněná krví. „Slyšela křik a pláč. Vyšla před dům a uviděla, jak záchranáři vynášejí několik těl dívek. Ty měly bílé oblečení a byly celé od krve. Některé z nich měly bodné rány v zádech,“ řekl.

Sanitky a vrtulníky převezly zraněné do tří různých nemocnic. Policisté mezitím vzali do vazby podezřelého, kterým je 17letý muž narozený v Cardiffu ve Walesu. Mladík v současnosti žije ve vesnici Banks poblíž Southportu. Jeho motiv je zatím neznámý, stejně jako skutečnost, zda se policistům bránil nebo ne.

Soustrast vyjádřila princezna Kate i Taylor Swiftová

K události se vyjádřili mimo jiné členové královské rodiny. Svou nejhlubší soustrast rodinám obětí vyjádřili britský král Karel III. a královna a také princ a princezna z Walesu. „Jako rodiče si nedokážeme přestavit, čím procházejí rodiny, přátelé a blízcí těch, kteří byli dnes v Southportu zraněni nebo zabiti. Posíláme naši lásku, myšlenky a modlitby všem účastníkům tohoto strašného a odporného útoku,“ uvedli.

Soustrast obětem a poděkování zasahujícím záchranným složkám vyjádřili i premiér Keir Starmer i ministryně vnitra Yvette Cooperová.

K útoku se na sociálních sítích vyjádřila i zpěvačka Taylor Swiftová, jejíž hudba v místě dramatu zněla. Řekla, že je v šoku ze ztráty životů a strašlivého traumatu, které útočník způsobil všem přítomným. „Byly to jen malé děti na hodině tance. Vůbec nevím, jak těm rodinám vyjádřit svou soustrast,“ uvedla. Její fanoušci mezitím spustili finanční sbírku pro oběti a jejich rodiny, ve které zatím stihli vybrat 28 tisíc liber (více než 844 tisíc korun).