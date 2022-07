Mezi oběťmi útoku jsou dvě děti, mezi zraněnými jsou čtyři děti a jedna těhotná žena. U zničeného domu pracují záchranáři, v troskách pátrají po případných přeživších. Zástupce šéfa oblastní správy Serhij Bratčuk už dříve řekl, že byl skoro úplně zničen jeden vchod v bloku devítiposchoďových domů a že v důsledku výbuchu začala hořet i sousední budova.

Ruskojazyčný servis britské stanice BBC píše, že jde o druhý ruský útok na Oděskou oblast za posledních méně než 24 hodin. Ve čtvrtek během dne dvě ruské rakety dopadly v tomto regionu, podle místních úřadů nezpůsobily materiální škody ani nikomu neublížily.

At least 17 people have been killed as a result of a missile strike in #Odesa region. pic.twitter.com/ScTtcfBK8z