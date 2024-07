První červencovou neděli Christine McDonaldová s manželem Robertem a třemi dětmi dorazili po celodenní cestě přes skoro celé Skotsko z Glasgowa navečer do kempu na pláži u vsi Kinlochbervie, nejsevernějším přístavu na západním pobřeží Skotska. Zrovna se na tábořišti kolem osmé večer usazovali, když jim jejich dvouletý italský corso pes Loki najednou vyklouzl a i s vodítkem kamsi odpelášil, popsala začátek příběhu britská televize BBC.

Jak doplnil deník Daily Mail, McDonaldová pak na sociálních sítích prosila o pomoc. Celá rodina se psa snažila hledat, zapojili se také místní lidé, nad okolím kroužil i dron. Po velkém černém psu hlídacího a ochranářského plemene s historií sahající až do starého Říma nebylo ani stopy. Skotský Daily Express poznamenal, že se majitelé i ostatní pátrači obávali, jestli se silný a vytrvalý pes nezaběhl někam daleko do kraje.

Odpověď přinesla přesně po týdnu plném obav a nejistoty další neděle. Jeden výletník, média uvádí jen křestní jméno Clive, na procházce po útesu severně od pláže, kde rodina kempovala, zaslechl naléhavé štěkání. Když se podíval přes hranu srázu, uviděl tmavého psa s vodítkem postávajícího na úzké skalní římse vysoko nad mořem.

Záchranáři a pytlík psích dobrot

Clive nález oznámil policii a ta vyrozuměla místní tým dobrovolných záchranářů horské služby. Pro záchranáře to byl velmi nezvyklý zásah, řekl BBC šéf týmu Ben Dyson. „První informace zněla, že to bude těžká práce, protože terén kolem skalní římsy je moc strmý. Když tam ale naši kluci dorazili, ukázalo se naštěstí, že to tak hrozné nebude. Dva členové týmu a Clive se jednou stezkou k Lokimu dostali. Měli s sebou pytlík psích dobrot, takže si brzy získali jeho důvěru,“ popsal Dyson.

Ve světle baterek a reflektorů pak šedesátikilové psisko naložili do plachty, ve které jinak zedníci vynášejí suť, a kladkou ho vytáhli nahoru na útes. „Jako zázrakem byl pes podle všeho bez zranění a v docela dobrém stavu, když přihlédneme k tomu, že posledních 170 hodin přežíval jen na dešťové vodě,“ uvedli pak dobrovolníci na sociální síti.

Takto vypadá krajina severozápadního pobřeží Skotska v Sutherladnu:

| Video: Youtube

V pondělí nad ránem se pak po týdnu s Lokim shledali i jeho majitelé. „Když jsme se dozvěděli, že Lokiho našli a je v pořádku, bylo to neuvěřitelné. Slovy to nedokážu popsat. Jsme naprosto nadšení a děkujeme všem, kdo nám pomohli,“ radovala se McDonaldová.

