„EU s námi bude silnější, to je jasné. Bez vás zůstane Ukrajina osamocena,“ řekl Evropskému parlamentu. „Dokažte, že stojíte po našem boku. Dokažte, že nás neopustíte. Dokažte, že jste skutečně Evropané, že život zvítězí nad smrtí a světlo nad temnotou.“

Evropský parlament vyšel Zelenskému vstříc, když v jednom z bodů navrhované rezoluce stojí: „Evropský parlament vyzývá orgány EU, aby pracovaly na tom, aby byl Ukrajině udělen status kandidátské země v souladu s článkem 49 Smlouvy o Evropské unii,“ přijal europarlament.

Současně s tím by měla být Ukrajina začleněna i do jednotného evropského trhu, čím by dostala podobné postavení, jako má dnes Švýcarsko nebo Norsko.

Nebude to snadné

Mnoho europoslanců Ukrajinu jednoznačně podpořilo. „Ukrajinský prezident měl v Evropském parlamentu skvělý projev, za který sklidil právem mohutný aplaus! Nejen za svá slova, ale především za úsilí, se kterým se ukrajinský národ brání agresivní armádě! Lidé musí vědět, že za nimi stojí celá. Patříte do EU! Vítejte!“ uvedl například český europoslanec Tomáš Zdechovský.

Zelenskyj v europarlamentu: Když bude EU s Ukrajinou, může být náš boj vítězný

Jenže takto nadšená podpora není zatím rozhodně v celé EU. Upozornil na to předseda Evropské rady Charles Michel. „Bude to obtížné. Víme, že v Evropě jsou různé názory,“ uvedl Michel, který zkoumal postoje jednotlivých členských zemí ke vstupu Ukrajiny do Unie.