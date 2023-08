Bývalí ukrajinští váleční zajatci se reportérům britské BBC svěřili, že je Rusové ve vězení brutálně mučili. Dostávali elektrické šoky a ruští důstojníci je často bili. Byli podvyživení a stávalo se, že bez dostatečné lékařské pomoci zemřeli.

Rusové mají ve vězení ve městě Taganrog brutálně mučit ukrajinské zajatce. Podle svědků používají elektrošoky i bití. Ilustrační foto | Foto: Profimedia

V zařízení předběžného zadržení číslo dvě ve městě Taganrog zažili Ukrajinci fyzické i to psychické týrání. Shromážděná svědectví popisují konzistentní model násilí, který porušuje mezinárodní humanitární práva. Devět z deseti zadržených podle ukrajinského ombudsmana pro lidská práva Dmytra Lubince uvedli, že zažili mučení.

Mučení, znásilňování, elektrošoky. Zběhlý důstojník popsal děsivé ruské praktiky

Nadporučík Artem Seredňak vypověděl, že je po příjezdu strážci bili obušky a kovovými tyčemi do všech částí těla. Některé z nich podle BBC mučili tak, že jim zaváděli jehly pod nehty. Někdy dokonce se zajatci hráli „fotbal“, kdy jejich těla používali jako míč. On sám se stal kvůli své pozici velitele čety ostřelovačů u pluku Azov pro personál víítaným cílem. Při výslechu mu dávali elektrické šoky do zad, třísel a krku. Často ho bili dlouhé hodiny, než je to přestalo bavit.

Neustále bití a ponižování

Kromě toho se ruští dozorci zaměřovali na všechno, co by mohlo být interpretováno jako pronacistické. Někteří z nich byli totiž silně ovlivněni proslovy prezidenta Vladimira Putina o nutné „denacifikaci“ Ukrajiny.

Zajatci nesměli mít žádné osobní věci, a tak další, co poutalo pozornost, bylo tetování. Rusové hledali hlavně hákové kříže a nacionalistické symboly, jako je například zlatý trojzubec. „Nenáviděli nás za to, že jsme Ukrajinci,“ řekl potetovaný válečný lékař Serhij Rotčuk.

Všichni ve vězení žili v permanentním stresu. Dostávali navíc velmi malé porce jídla. „Někdy jsem jedl jen tři sta až čtyři sta kalorií denně,“ uvedl Seredňak, který ve vězení zhubl dvacet kilo. Věří, že to bylo úmyslné, oslabení zajatci nedokážou klást odpor.

Bývalý válečný zajatec promluvil o ruském mučení:

Zdroj: Youtube

Ruští dozorci podle svědectví mučili také ženy. Válečná lékařka Iryna Stohnijová uvedla, že s nimi ve vězení dělali kromě znásilnění všechno. Dvakrát denně je tahali za vlasy, bili je a ponižovali. „Jen ďáblové žijí a pracují v Taganrogu,“ poznamenala. Ona i další zajatci prošli tak velkým traumatem, že se to projevilo na jejich vnitřních orgánech.

Nehumánní zacházení

Ruské síly přitom dle zpráv nemučí jen vojáky, portál The Moscow Times uvedl, že mají systém pro zadržování a zneužívání civilistů, které navíc nutí kopat zákopy pro armádu a masové hroby pro své krajany.

Trauma válečných veteránů: Intimní život se zraněním je těžký, vypráví Ukrajinec

Ruská vláda nedovolila žádným organizacím, včetně Mezinárodního výboru Červeného kříže, aby zařízení navštívily a zkontrolovaly. Mluvčí Úřadu Vysokého komisaře OSN pro lidská práva Kris Janowski uvedl, že Rusko s vězni nezachází humánně. Ukrajina sice také zadržovala vojáky, podle něj s nimi ale zacházela lepším způsobem.

K obviněním se ruské ministerstvo obrany odmítlo vyjádřit. V ruských rukou zůstává do dnešních dní podle skupin na ochranu lidských práv kolem deseti tisíc válečných zajatců.