Na rozdíl od Škoda lásky je Bayraktar „moderním“ songem – rapování s rytmickým opakováním „Bayraktar“. Nutno říct, že byť je popěvek méně melodický než české hudební rodinné stříbro, je neméně chytlavý.

Text si dobírá nejen ruské „uniformy nové a válečné mašiny“, ale i Vladimira Putina - „ruský car se naučil jedno nové slovo… Bayraktar.“

Zdroj: Youtube

Legrácky podobného střihu patří k současnému světu internetu a sociálních sítí, od druhé světové války se svět změnil. Byť se bohužel válčí pořád. Novou ukrajinskou hitovku si ale patrně Rusové zpívat nebudou. To naši Škodu lásky si oblíbily nakonec oba znepřátelené tábory. Spojenci si píseň Jaromíra Vejvody prozpěvovali anglicky pod názvy Beer Barrel Polka, Roll Out the Barrel nebo Here Comes the Navy. Za svou si ji vzali ale i Němci, jako Rosamunde či Böhmische Polka.